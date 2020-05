Κοινωνία

Μαχαίρια, όπλα, σιδερογροθιές και γκλομπς στο λιμάνι του Πειραιά

Αδήλωτα εμπορεύματα, που περιελάμβαναν μαχαίρια, ηλεκτρικά όπλα(teaser), σιδερογροθιές, ξίφη και γκλομπς εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά, στις εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στελεχών της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού σε συνεργασία με στελέχη του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά .

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκαεπτά χαρτοκιβώτια με χίλια εκατόν εξήντα δύο τεμάχια μαχαίρια,έξι χαρτοκιβώτια με εξακόσια ενενήντα δύο τεμάχια «TEASER GUNS»,τρία χαρτοκιβώτια με εβδομήντα τρία τεμάχια μπαστούνια -ξίφη, δέκα τεμάχια σιδερογροθιές με λάμες και τριάντα χαρτοκιβώτια με τρεις χιλιάδες τεμάχια γκλομπς.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά