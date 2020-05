Ζώδια

Τα ζώδια και το ταλέντο τους στην οργάνωση! Ποια το έχουν;

Το ζώδιό σου σε βοηθά ή συνηθίζεις να πηγαίνεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα; Και αν είναι έτσι, πώς μπορείς να βελτιωθείς;

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, για να πετύχουμε τις επιδιώξεις μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρά μας, θα πρέπει να κάνουμε έναν προσεκτικό προγραμματισμό, και να τον ακολουθούμε βήμα-βήμα.

Το θέμα είναι το ζώδιό σου σε βοηθά σε κάτι τέτοιο ή συνηθίζεις να πηγαίνεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα; Και αν είναι έτσι, πως μπορείς να βελτιωθείς; Το ζώδιό σου έχει κάποιες πληροφορίες να σου δώσει!

ΚΡΙΟΣ: Αν είσαι Κριός, σε ενοχλεί να μην τηρούνται τα προγράμματα, αλλά αυτό αφορά μόνο τους άλλους, όταν δεν είναι συνεπείς απέναντί σου. Εσύ, σαν ελεύθερο πνεύμα που θέλεις να είσαι, δεν υπάγεσαι σε τέτοιου είδους περιορισμούς. Ενεργείς σύμφωνα με την παρόρμηση της στιγμής, χωρίς κανένα πλάνο. Μπορεί αυτό να σου δίνει μια αίσθηση απελευθέρωσης, αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν σε βοηθά καθόλου. Αντίθετα, οι κόποι σου πηγαίνουν χαμένοι, μέσα σε έναν “χύμα” τρόπο δράσης. Έτσι όμως δεν έχεις αποτελέσματα που αξίζουν και στις ικανότητες και στις προσπάθειές σου. Δες το κι αλλιώς. Αφού κάνεις που κάνεις τον κόπο, γιατί δεν το οργανώνεις καλύτερα;

ΤΑΥΡΟΣ: Αν είσαι Ταύρος, θέλεις πάντα να βαδίζεις σε προβλέψιμα μονοπάτια. Το να κάνεις λοιπόν σχεδιασμό και προγραμματισμό στις κινήσεις σου είναι για σένα δεύτερη φύση. Μπορεί μερικές φορές να πέφτεις κάπως έξω στους χρόνους σου, γιατί γενικά αργείς να κινηθείς όσο γρήγορα υπολογίζεις ή απαιτούν τα γεγονότα. Παρόλα αυτά, με την αποφασιστικότητα και την υπομονή της χελώνας στον μύθο, αφήνεις πίσω σου όλους τους καυχησιάρηδες και επιπόλαιους λαγούς. Το αποτέλεσμα είναι, χάρη στο σύστημα και την επιμονή σου, πραγματικά να δείχνεις ότι πετυχαίνεις αξιοθαύμαστα αποτελέσματα ξεπερνώντας τον μέσο όρο των άλλων ανθρώπων. Και επιπλέον όλα αυτά να μοιάζουν πως έγιναν με ελάχιστο κόπο από μέρους σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Για τον Δίδυμο, που έχει στο μυαλό του ταυτόχρονα και ανάκατα το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, η τήρηση ενός προγράμματος δεν είναι καθόλου εύκολη ιστορία. Καταλαβαίνεις ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχεις κάτι είναι να το έχεις πρώτα σχεδιάσει με τον νου σου. Και πραγματικά έχεις ικανότητα για μεγάλες διανοητικές συλλήψεις. Τι ωραία όμως να μπορούσες και να τα εφαρμόσεις όλα αυτά! Δυστυχώς, η τάση σου είναι να πηδάς στο βήμα Νο10 πριν τελειώσεις το 4, το 5 και το 6 . Και πριν καν καταπιαστείς με τα 7, 8 και 9. Στην ουσία, δηλαδή, κάνεις λίγο απ’ όλα και τίποτα ολοκληρωμένο. Προσπάθησε να επιβληθείς στον εαυτό σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί, σαν Καρκίνος που είσαι, να έχεις διάφορα αξιόλογα χαρίσματα, αλλά η ικανότητα του προγραμματισμού δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Το αντίθετο μάλιστα. Καθώς ο εσωτερικός σου κόσμος απορροφά ένα μεγάλο μέρος από την ενέργεια της σκέψης και των συναισθημάτων σου, δεν μένουν και πολλά για να αφιερώσεις στα πρακτικά της ζωής. Ταυτόχρονα, είσαι περισσότερο στραμμένος στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Κι επειδή καμιά φορά καταλαμβάνεσαι από μια άλφα μοιρολατρία, θεωρείς μάταιο να προγραμματίσεις οτιδήποτε. Καλό θα είναι λοιπόν να αλλάξεις αντιλήψεις, αν θέλεις να προχωρήσεις. Να συνειδητοποιήσεις ότι η ζωή σου είναι κυρίως στα χέρια σου, ακόμα κι αν καμιά φορά τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα σχεδιάζεις.

ΛΕΩΝ: Ο Λέων θα ήθελε απλώς να διατάζει τα πράγματα να γίνουν όπως θέλει. Επειδή, όμως, αυτό είναι αδύνατον και επειδή εκείνος αγαπά την πρωτιά, θα μπει στον κόπο να καταστρώσει σχέδια σαν κοινός θνητός - αλλά να μην μαθευτεί. Αν ανήκεις σε αυτό το ζώδιο, έχεις αρκετό μυαλό, φιλοδοξία και αυτοπειθαρχία, ώστε να βαδίσεις βάσει προγράμματος, ακόμα κι αν ο σκοπός σου είναι απλώς να κάνεις ένα αλησμόνητο πέρασμα από ένα κοσμικό στέκι. Πόσο μάλλον αν έχεις σοβαρότερα σχέδια, όπως η καριέρα σου ή μια ερωτική κατάκτηση. Η μεγαλύτερη επιτυχία σου είναι ότι τα κάνεις όλα να φαίνονται σαν να προκύπτουν από μόνα τους, απλά και αβίαστα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν είσαι Παρθένος, γεννήθηκες με ένα πρόγραμμα… ενσωματωμένο στο μυαλό σου. Πραγματικά, αν δεν σχεδιάσεις τις επόμενες κινήσεις σου, σχεδόν σου είναι δύσκολο να ζήσεις. Ακόμα και στα βασικά! Αν μάλιστα μπορούσες να προγραμματίσεις όχι μόνο τα δικά σου θέματα, αλλά και ολόκληρο το σύμπαν, θα ήσουν το πιο ευτυχισμένο πλάσμα στη γη. Θα περίμενε κανείς πως έχεις την επιτυχία στο τσεπάκι σου, μετά από όλα αυτά. Πλην, όμως, το κακό είναι ότι σε “τρώνε” οι λεπτομέρειες. Καταστρώνεις τα πάντα τόσο λεπτομερειακά, ώστε τα προγράμματά σου να χάνουν σε ευελιξία. Προσπάθησε να είσαι πιο χαλαρός και ευπροσάρμοστος, όταν τα πράγματα ανατρέπονται.

ΖΥΓΟΣ: Αν είσαι Ζυγός, σε ενοχλεί να υποκαθιστάς την αρμονία του σύμπαντος με πεζές διεργασίες του εγκεφάλου, όπως το να καταστρώνεις προγράμματα και σχέδια. Θα ήθελες πολύ να εγκαταλειπόσουν στις διαθέσεις της στιγμής και να αφήνεις να κυλά έτσι η ζωή. Άλλωστε η χαρακτηριστική αναβλητικότητά σου έρχεται εξ ορισμού σε σύγκρουση με την τήρηση ενός προγράμματος. Και οι συγκρούσεις είναι κάτι που πολύ σε αναστατώνει. Δυστυχώς, όμως, αν θέλεις να καταφέρεις κάτι στη ζωή σου, θα χρειαστεί να τιθασεύσεις τον χρόνο, αντί να γίνεσαι έρμαιό του. Δες το κι έτσι: Με ένα πρόγραμμα, θα έχεις περισσότερη χρονική άνεση για να απολαμβάνεις εκείνα που πραγματικά σου αρέσουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Σκορπιός είναι δυναμικός και θέλει να επιβάλλεται στον τομέα του. Αν ανήκεις σε αυτό το ζώδιο, δεν σε απασχολεί τόσο η αποδοχή των άλλων, όσο να αισθάνεσαι καλά μέσα σου. Αν λοιπόν κάτι σε παθιάζει και θέλεις να το κυνηγήσεις, ανεξάρτητα αν πρόκειται για δουλειά, δημιουργία ή ερωτική κατάκτηση, θα το κάνεις με επιμονή και αυτοπειθαρχία. Και με καλά υπολογισμένα βήματα, φυσικά. Οπότε ο προγραμματισμός δεν είναι έξω από τον χαρακτήρα σου. Αντίθετα, λειτουργείς μια χαρά μαζί του, και δεν καταπιέζεσαι, εφόσον έχεις τον σκοπό σου. Γι’ αυτό άλλωστε και οι εκπρόσωποι του ζωδίου σου σπάνια δεν πετυχαίνουν αυτό που… έχουν βάλει στο μάτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όπως κάθε γνήσιος Τοξότης, ακούς τη λέξη “πρόγραμμα” και το βάζεις στα πόδια. Εκτός αν πρόκειται για προγράμματα ταξιδιών, δρομολόγια αεροπλάνων, τρένων, πλοίων - άντε και προγράμματα κομπιούτερ. Οτιδήποτε, δηλαδή, σου διευκολύνει την ελευθερία των κινήσεων αλλά και της σκέψης, χωρίς τις οποίες δεν ζεις. Στην πραγματικότητα. όμως, εσύ ανήκεις στους προνομιούχους, από την άποψη ότι καταφέρνεις να πετυχαίνεις τους στόχους σου χωρίς πολλούς συμβιβασμούς. Σε βοηθούν ο δυναμισμός και η ευστροφία του, αλλά και επίσης μια αρκετά ανεπτυγμένη διαίσθηση. Έτσι, δεν χρειάζεται να περιορίσεις τη δράση σου μέσα από προγραμματισμούς και σχεδιασμούς. Συνήθως όλα έρχονται κατ’ ευχήν. Αλλά κι αν δεν έρθουν, δε χολοσκάς…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Για έναν Αιγόκερω, σαν εσένα, το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να σου χαρίσει η ζωή θα ήταν να καταργήσει οτιδήποτε αναπάντεχο. Δεν σου κάνει αυτή τη χάρη, όμως. Σε αντιστάθμισμα, λοιπόν, κι εσύ προσπαθείς να εξορίσεις το απρόβλεπτο, τουλάχιστον από όπου μπορείς. Δηλαδή από τα πράγματα που εξαρτώνται από εσένα. Γι’ αυτό και προγραμματίζεις τις κινήσεις σου όσο καλύτερα γίνεται. Έχοντας και μια έντονη φιλοδοξία, κυρίως στα επαγγελματικά, λειτουργείς άψογα βάζοντας στόχους. Σε σημείο που να το παρακάνεις, γιατί αφαιρείς όλο το περιθώριο για έκπληξη στη ζωή σου. Ενοχλείσαι πολύ αν κάτι ξεφύγει από το πρόγραμμα. Χαλάρωσε, όμως, μπορεί το… εκτός προγράμματος να είναι πιο απολαυστικό απ’ όσο νομίζεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν είσαι Υδροχόος, θα σου είναι μάλλον αδιανόητο να “φυλακίσεις” τον εαυτό σου σε ένα προκαθορισμένο μονοπάτι. Για σένα η δράση και η ελευθερία συμβαδίζουν, δεν γίνεται λοιπόν να λειτουργήσεις βάσει προγραμμάτων και σχεδίων. Κάποια στιγμή όμως, διαπιστώνεις ότι θα πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου. Και αυτό επειδή είναι τόσα τα ενδιαφέροντά σου, τόσα πολλά εκείνα που θέλεις να μάθεις, να κάνεις, να βιώσεις, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα χωρέσεις στη ζωή σου όλα μαζί. Θα χρειαστεί να τα βάλεις σε ένα πρόγραμμα (τι φρίκη!). Διαφορετικά, απλώς δεν θα προλαβαίνεις. Και θα αποδειχθείς ασυνεπής στα ιδανικά σου, πράγμα που για σένα είναι απαράδεκτο.

ΙΧΘΕΙΣ: Αν είσαι Ιχθύς, πιθανόν η λέξη “προγραμματισμός” θα σου είναι εξίσου ξένη με το “καλημέρα” στα κινέζικα. Η καθημερινότητά σου και μαζί και οι γύρω σου, δεινοπαθούν με τον τρόπο που σκορπίζεις τον χρόνο σου και την ενέργειά σου. Μπορεί να… χάνεσαι γιατί ρεμβάζεις μέχρι το μεσημέρι και ξαφνικά, σαν σε τσίμπησε μύγα, να αναφωνήσεις: “Τι ώρα είναι; Ιιιιι!”. Και μετά να αρχίσεις να τρέχεις πανικόβλητος. Γι’ αυτό πρέπει να κάνεις την καρδιά σου πέτρα και να αρχίσεις να καταστρώνεις προγράμματα. Τουλάχιστον ημερήσια, άντε εβδομαδιαία για αρχή. Κι αν δεν ξέρεις πώς, ζήτα από κάποιον φίλο σου, κατά προτίμηση Ταύρο, Παρθένο ή Αιγόκερω, να σε βοηθήσει.

Πηγή: Astrologos.gr