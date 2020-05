Πολιτική

Πρόκληση για τους Χριστιανούς η ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία (βίντεο)

Προκλητική φιέστα έστησε ο Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Έντονη η αντίδραση της Αθήνας.

Αναπαράσταση της Άλωσης με βιντεοπροβολείς και ψηφιακά εφέ πάνω στο σκηνικό των Τειχών της Κωνσταντινούπολης, που έστησαν μπροστά από την Αγία Σοφία, έκαναν οι Τούρκοι, στο πλαίσιο των εορτασμών της αποφράδας επετείου.

Επί σκηνής, τάγματα μασκαρεμένων Γενίτσαρων και Οθωμανών πολεμιστών, σε μια τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά στην τουρκική επικράτεια.

Καθώς οι εθνικιστές σύμμαχοι του Ερντογάν πιέζουν να μετατραπεί σε τζαμί το διαχρονικό σύμβολο της Χριστιανοσύνης, ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα διαβαστεί η ακολουθία του Πορθητή μέσα στην Αγία Σοφία. Όπως κι έγινε, προκαλώντας τους απανταχού Χριστιανούς…

Η ενεργή προσωπική εμπλοκή του Προέδρου της Τουρκίας στους εφετινούς εορτασμούς της αποφράδας επετείου της Άλωσης, και η ανακοίνωση από τον ίδιο για την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία, έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία, ότι ο Ερντογάν σκέπτεται να υπαναχωρήσει στις πιέσεις των εθνικιστών για μετατροπή του ιερού συμβόλου της Χριστιανοσύνης σε τζαμί.

Ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος έχει κάνει σχετικές αναφορές στο παρελθόν, αλλά μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιεί ακόμη κι αυτό το ιερό σύμβολο ως διαπραγματευτικό χαρτί με την Ευρώπη.

Υπουργείο Εξωτερικών: Πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών

«Απαράδεκτη απόπειρα αλλοίωσης του μνημειακού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας, αλλά και πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών», χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών την ανάγνωση αποσπασμάτων του Κορανίου μέσα στο οικουμενικό μνημείο που προστατεύεται από την UNESCO και λειτουργεί ως μουσείο από το 1935.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, καλεί την Τουρκία «να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να υποτάσσει σε εσωτερικές σκοπιμότητες τον ιδιαίτερα τιμητικό της ρόλο ως θεματοφύλακα ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως η Αγία Σοφία, που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα».