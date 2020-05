Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Εφιαλτικός ο απολογισμός το τελευταίο 24ωρο

Περισσότεροι από 102.000 οι νεκροί από τη νόσο COVID-19. Σύμβουλος του Λευκού Οίκου εκτιμά πως ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.225 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς (ως τις 20:30 την Παρασκευή, τοπική ώρα - 03:30 το Σάββατο, ώρα Ελλάδας).

Αυτός ο ημερήσιος απολογισμός ανεβάζει σε πάνω από 102.000 το σύνολο των νεκρών που θρηνούν οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Αφότου κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της COVID-19, στα τέλη του Φεβρουαρίου, οι υγειονομικές Αρχές των ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει πάνω από 1,7 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, καταγράφουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Ειδικοί, ανάμεσά τους ο ανοσιολόγος, Άντονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου, τονίζουν πως ο επίσημος απολογισμός είναι πιθανότατα κατώτερος από τον πραγματικό.