Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Να σπεύδετε όλοι βραδέως για το αν έχει ξεπεραστεί η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη αν υπάρξει ξανά πρόβλημα. Τι είπε για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών.

«Να σπεύδετε όλοι βραδέως στις κρίσεις για το αν έχει ξεπεραστεί η κρίση, η πανδημία και τι μένει ακόμα να κάνουμε», παρότρυνε τα κόμματα ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στη Βουλή.

«Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έδωσε το παράδειγμα εμπιστευόμενη τους ειδικούς και δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκε και η χώρα», είπε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε: «Πράγματι υπήρχαν πολλοί και σε όλες τις πτέρυγες του κοινοβουλίου που έβαλαν πλάτη. Υπήρχαν όμως και κάποιοι λίγοι που εύχονταν από την αρχή να αποτύχει η Κυβέρνηση, να αποτύχει το ΕΣΥ και να μετράμε εκατόμβες νεκρών. Με σύνεση όμως και προσοχή κινηθήκαμε. Κάθε εβδομάδα ενημέρωνα θεσμικά όλα τα κόμματα, όποιον, όποτε και αν το ζήτησε. Άρα δεν είναι κάποιοι ευαίσθητοι και άλλοι οι ανάλγητοι. Ο κόσμος υπερέβη τα κόμματα, αναγνώρισε τη συγκλονιστική προσπάθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, παραϊατρικού προσωπικού, καθαριστριών, τραπεζοκόμων, διοικητικών. Ο κόσμος βγήκε πιο μπροστά από εμάς».

Ο Υπουργός Υγείας σχολίασε την κριτική γιατί δεν προχώρησε η επίταξη ιδιωτικών κλινικών. «Κάποιοι από εσάς ζητούσε επίταξη των πάντων. Ελάτε να μας πείτε πόσο θα κόστιζε αυτό για τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν ξέρετε ότι η επίταξη έρχεται μαζί με αποζημίωση;», είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε: «παρακαλούσαν κάποιοι να τους επιτάξουμε τις κλινικές προκειμένου να εισπράττουν παχυλά ποσά και να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Έχουμε χρηστή διοίκηση στην υγεία, λογοδοσία για όλα και δαπάνες ανάλογες με την έκταση της νόσου στη χώρα. Εμείς αντί για αλόγιστες δαπάνες διαθέσαμε λελογισμένα τα χρήματα του ελληνικού λαού».

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε πρόοδο για το πολιτικό σύστημα, τη δημοκρατία, τα κόμματα ότι στα δύσκολα μπροστά στην ανθρώπινη ζωή ενώθηκαν όλοι στην κοινή προσπάθεια. «Σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι τώρα τελείωσε η κρίση και μπορούμε να τσακωθούμε πλέον. Μάλλον δεν βλέπουν τι γίνεται σε διπλανές χώρες. Βιάστηκαν κάποιοι να θεωρήσουνε ότι τελείωσαν τα προβλήματα, αλλά δεν είναι έτσι», είπε ο Υπουργός Υγείας και υπογράμμισε πως η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη αν υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον.

«Θέλω να παρακαλέσω, να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να μην αφήσουμε ισχνές μειοψηφίες να προωθούν fake news», είπε ο κ. Κικίλιας σχολιάζοντας αναρτήσεις για την καρδιοχειρουργική κλινική στο Παίδων. «Κλείσαμε, λέει, την καρδιοχειρουργική κλινική στο Παίδων που είναι το μόνο COVID-19 νοσοκομείο για παιδιά στη νότια Ελλάδα. Θέλατε να αφήσουμε ξεκρέμαστη όλη η νότια Ελλάδα, ενώ πάνε όλα δωρεάν στο Ωνάσειο και χειρουργούνται, αν χρειάζεται. Και ανασφάλιστα και ασφαλισμένα. Έχει μεριμνήσει το Υπουργείο Υγείας. Η κοινωνία θεωρεί ότι η υγεία είναι προνομιακό πεδίο επιτυχίας για την κυβέρνηση αλλά και ένωσης και αλληλεγγύης και στήριξης για όλους τους Έλληνες και όλα τα κόμματα», είπε ο Υπουργός και χαρακτήρισε ανέντιμο αυτό που κυκλοφόρησε μέσα στη νύχτα, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά.

«Ας κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε απομονωμένους αυτούς τους λίγους, που δεν δέχονται ότι για πρώτη φορά τα κόμματα σύσσωμα αναγνώρισαν την αξία της ανθρώπινης ζωής και τη στήριξαν με όλες τις δυνάμεις. Είναι έτοιμος πρώτος να αναγνωρίσω την καλή διάθεση των συναδέλφων. Αναρωτιέμαι όμως αν κάποιοι λίγοι σήμερα αυτά τα ξεχνούν», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας.