Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Κλειστά τα εποχικά καταλύματα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Το κυβερνητικό σχέδιο για τα 32 δις ευρώ που θα δοθούν στην Ελλάδα. Τι θα γίνει με τα καταστήματα εστίασης και τον τουρισμό.

Τα εποχικά καταλύματα θα παραμείνουν κλειστά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται η μετάβαση στα νησιά μας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” και στους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, για να μην έχουμε πισωγύρισμα», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας.

Όσον αφορά την ενίσχυση του Εθνικού Συστηματος Υγείας, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως στόχος είναι η προμήθεια 4 εκατομμυρίων εμβολίων για τη γρίπη και η αύξηση των κλινών ΜΕΘ σε 1.200.

Σχολιάζοντας το πακέτο των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα από την ΕΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως είναι «τεράστιο το νούμερο, αλλά και η ευθύνη» και έκανε λόγο για ένα συνεκτικό σχέδιο που θα “μεταμορφώσει” την Ελλάδα. «Δεν θα ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα, θα τα επενδύσουμε», υπογράμμισε. Εξήγησε πως θα σχεδιαστεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο, που θα δώσει την κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν.

Προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στην εστίαση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την καλή επικοινωνία που υπάρχει με τους φορείς του κλάδου.

Σημείωσε πως από την 1η Ιουνίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και φοροελαφρύνσεις αναμένονται από το 2021. Όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε πως «πήγε πίσω λόγω της κρίσης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την προκλητική φιέστα του Ερντογάν στην Αγία Σοφία. «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο ισχυρή θέση των τελευταίων ετών», τόνισε, σημειώνοντας πως αποδείχθηκε πρόσφατα στον Έβρο, αλλά και με τη διεθνή αποδοκιμασία των τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ και των τουρκολιβυκών μνημονίων. Χαρακτήρισε, πάντως, «σαφέστατα προκλητική» την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία.