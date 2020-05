Πολιτική

Στην Ξάνθη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη παρουσία της ΠτΔ στη Θράκη. Επίσκεψη στον τόπο καταγωγής της.

Με την επίσκεψη το μεσημέρι στον τόπο καταγωγής της, τη Σταυρούπολη Ξάνθης, ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη παρουσία της στη Θράκη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πριν την άφιξή της στη Σταυρούπολη το πρόγραμμά της περιλαμβάνει:

-09.40 Επίσκεψη στα «Θρακικά Εκκοκκιστήρια»

-10.50 Επίσκεψη στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Γενισέα»

-12.00 Επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Η Θράκη ήταν η επιλογή της για την πρώτη έξοδό της εκτός Αθηνών, μετά τη λήξη της καραντίνας, όπως είπε η ίδια, προκειμένου να σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον της για την περιοχή και την είσοδο στη νέα εποχή.