Κόσμος

Κορονοϊός: Μακραίνει η λίστα των νεκρών στην Γερμανία

Μεγάλωσε ο αριθμός των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Εκατοντάδες τα νέα κρούσματα.

Ο απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκε κατά ακόμη 39 τις τελευταίες 24 ώρες, φθάνοντας τους 8.489 συνολικά, ενώ το ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 738 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό να ανέρχεται πλέον σε 181.196, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Οι αριθμοί των νέων θανάτων αλλά και των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι σχεδόν αμετάβλητοι σε σύγκριση με αυτούς που καταγράφονταν από το ινστιτούτο χθες (39 και 741, αντίστοιχα).