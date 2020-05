Υγεία - Περιβάλλον

Το σχέδιο πυροπροστασίας της Πεντέλης

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός πυροπροστασίας.

Στις αρχές του μήνα ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και ήδη οι δήμοι της Αττικής, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς και σύνδεσμοι, εργάζονται πυρετωδώς για την προετοιμασία των βουνών και την πυρασφάλειά τους. Στην Πεντέλη οι τωρινές εργασίες έρχονται ως συνέχεια αυτών που γίνονται από την αρχή του έτους. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση και η πλήρωση με νερό των υδατοδεξαμενών πυροσβεστικών ελικοπτέρων ανοικτού τύπου, που έχει εγκαταστήσει ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) σε διάφορα επιλεγμένα σημεία του όρους, συνεχίζεται η συντήρηση και η αποκατάσταση των δασικών δρόμων σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου, ενώ από τη Δευτέρα (1/6) ξεκινά η σύμβαση προσωπικού χορτοκοπτών και πυροφυλάκων, ώστε να ολοκληρωθεί και η εργασία της κοπής των χόρτων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον γενικότερο σχεδιασμό πυροπροστασίας, ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ, αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, τονίζει: «Οι υδατοδεξαμενές πλήρωσης πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι ένα σημαντικό εργαλείο στον τομέα της συνδρομής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Για τον λόγο αυτό ο ΣΠΑΠ έχει εγκαταστήσει έναν σημαντικό αριθμό δεξαμενών, 14 συνολικά, σε διάφορα σημεία του Πεντελικού, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία των δήμων-μελών του, με συνολική χωρητικότητα 850.000 λίτρων νερού. Οι υδατοδεξαμενές δημιουργούν σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα ελικόπτερα να λαμβάνουν νερό τάχιστα, χωρίς να απομακρύνονται από την εστία πυρκαγιάς, κερδίζοντας χρόνο συνεχούς επέμβασης στο σημείο του συμβάντος».

Και ο κ. Σιώμος συνεχίζει ως προς τον σχεδιασμό: «Πολύ σημαντική παρέμβαση είναι και η αποκατάσταση των δασικών δρόμων, καθώς αρκετοί καταστράφηκαν τον χειμώνα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αν και το μπάτζετ είναι 20.000 ευρώ, αποτελεί μεγάλο στοίχημα αυτό για εμάς, αφού σε περίπτωση πυρκαγιάς η πρόσβαση των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΣΠΑΠ και των άλλων φορέων της Αυτοδιοίκησης, είναι αδύνατη σε κατεστραμμένο δασικό δίκτυο. Με τη συντήρηση και την αποκατάσταση βελτιώνεται η προσβασιμότητα στο μεγαλύτερο τμήμα του Πεντελικού, βοηθώντας στην καλύτερη πρόληψη, αλλά και στην ταχύτερη καταστολή σε περίπτωση ανάγκης. Όσο για τα οχήματα είναι έτοιμα στην εντέλεια.

Τώρα είναι να γίνει και η κοπή των χόρτων στα σημεία που μας υπέδειξαν οι δήμοι. Οι δήμαρχοι φοβούνται περισσότερο για τον αστικό ιστό και ρίχνουν εκεί το μεγαλύτερο βάρος, όμως εμείς μεριμνούμε για ολόκληρο το βουνό. Τα χόρτα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και από την 1η Ιουνίου προσλαμβάνουμε 30 άτομα, που τον πρώτο 1,5 μήνα θα εργαστούν ως χορτοκόπτες και μετά ως πυροφύλακες».

Για το τι προβληματίζει περισσότερο ενόψει του καλοκαιριού, ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ λέει: «Τα σκουπίδια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε λαθρομπαζάδες και λαθροτόμους. Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος απαιτεί μεγάλη ενέργεια και χρειαζόμαστε ειδικά μηχανήματα, γιατί τα ρίχνουν σε μεγάλα βάθη. Προσπαθούμε να βρούμε τη λύση σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνεργαζόμαστε άριστα και είναι γεγονός πως ο κ. Χατζιδάκης δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα αυτό, το αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά σαν να είναι προσωπικό του ζήτημα».

Σχετικά με τη συνεργασία που έχει ο ΣΠΑΠ με τους δήμους, ο κ. Σιώμος απαντά αμέσως: «Είναι άριστη και διαχρονικά αυτό. Μάλιστα ο ΣΠΑΠ έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια δέκα οχήματα στους δήμους». Και για τον εθελοντισμό, λέει πως είναι πάντα υψηλός και προσθέτει: «Εγώ ως πρόεδρος ανέπτυξα μια διαφορετική στρατηγική, καθώς κατευθύνω τους εθελοντές κυρίως προς τις ομάδες των δήμων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΣΠΑΠ δεν διατηρεί τις δικές του εθελοντικές ομάδες. Θέλουμε να πιστοποιούνται οι εθελοντές, σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός και τον χρόνο που διαθέτουν».

Στο τέλος προσθέτει για τον ρόλο του ΣΠΑΠ στην πυρασφάλεια της Πεντέλης: «Είναι πάντα επικουρικός προς τους δήμους, προς το Δασαρχείο και το Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι όμως σημαντικός ρόλος. Οι πολίτες μας γνωρίζουν και μας βλέπουν σαν τους ανθρώπους που στεκόμαστε δίπλα τους».