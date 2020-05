Πολιτική

Αποστολάκης στον ΑΝΤ1: Πρέπει να μείνει ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνία με την Τουρκία

Ο πρώην Υπ. Εθνικής Άμυνας αναλύει τα γεωστρατηγικά σχέδια του Ερντογάν και προειδοποιεί πως η Ελλάδα δεν πρέπει να πέσει σε παγίδα.

Μία ψύχραιμη ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της έντασης που καλλιεργεί ο Ερντογάν στον Έβρο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, έκανε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1.

Τόνισε ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί, χαρακτηρίζοντας αναγκαίο να μείνει ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Ο κ. Αποστολάκης εξήγησε πως η Τουρκία κάνει διαρκώς κινήσεις που στόχο έχουν να υποδηλώσουν πως παραμένει σοβαρός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Εξήγησε πως δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα για το αν θα υπάρξει κάποιο “θερμό επεισόδιο” ή αν θα στείλει η Τουρκία γεωτρύπανο στο μέλλον σε μία από τις περιοχές ευθύνης που συμφώνησε με τη Λιβύη, γιατί έτσι δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα.

Αναλύοντας τη γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μας, ο κ. Αποστολάκης ανέφερε πως η διεθνής κοινότητα θεωρεί απαραίτητη την Τουρκία στη Συρία, η Ευρώπη ανησυχεί για το Προσφυγικό και για αυτό λειτουργεί φοβικά απέναντι της, με αποτέλεσμα ο Ερντογάν να εκμεταλλεύεται όλα αυτά προς όφελός του. Επεσήμανε, μάλιστα, πως ακόμη και χώρες που έχουν διαταραγμένες σχέσεις με την Τουρκία, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, κάνουν προσπάθειες για να τις βελτιώσουν.