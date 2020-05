Οικονομία

Βρούτσης: Κανένας δεν θα πέσει κάτω από τον κατώτατο μισθό

Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας. Τι είπε για τη σύνδεση μισθού και εκ περιτροπής εργασίας.

«Κανένας εργαζόμενος δεν θα πέσει κάτω από τον κατώτατο μισθό, ακόμη κι αν δουλεύει το μισό διάστημα του μήνα», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Όπως είπε, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει και να ενισχύσει το εισόδημα του εργαζομένου, παρά τα επιδόματα ανεργίας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας αποσαφήνισε ότι ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο οποίος χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SURE, κινείται οριζόντια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, ενώ τόνισε ότι η τελική αναπλήρωση στον καθαρό μισθό για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν σε αυτόν το μηχανισμό, είναι από 83,5% έως 100%, στην περίπτωση του κατώτατου μισθού.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι την Τρίτη, 2 Ιουνίου, περίπου 240.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση στην επικουρική σύνταξή τους. Όπως σημείωσε, η απόφαση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 4670/2020 και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Τον Σεπτέμβριο, προγραμματίζουμε να δοθεί η νέα κύρια σύνταξη. Με 30 έτη και μία ημέρα εργασιακού βίου, θα λάβουν αύξηση όλοι οι παλιοί συνταξιούχοι και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι με 30 έτη και μία ημέρα εργασιακού βίου θα λάβουν αύξηση στη σύνταξή τους, συγκριτικά με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ» εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, προσθέτοντας ότι, τον Οκτώβριο, θα καταβληθούν τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων οκτώ μηνών και των κύριων 12 μηνών.

Επίσης, ο κ. Βρούτσης συμπλήρωσε ότι, τον Αύγουστο, η καταβολή της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους θα γίνει με το νέο τρόπο, αποδίδοντας το 70% της σύνταξης, με αναδρομικότητα από την 1η Μαρτίου.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η διαδικασία απονομής των συντάξεων συνεχίζεται κανονικά, επισημαίνοντας ότι, από τον Ιούλιο μέχρι και τον Μάρτιο, απονεμήθηκαν 150.029 συντάξεις.

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε επίσης ότι η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» θα αφορά το 40% των νέων συντάξεων. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στόχος είναι η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» να έχει και αναδρομική δυνατότητα για τις κατηγορίες συντάξεων του ΟΓΑ και της αιτίας θανάτου, από την 1η Ιανουαρίου του 2017. «Παράλληλα, οργανώνουμε το προσωπικό για την αύξηση της παραγωγικότητας όσον αφορά στην απονομή των συντάξεων» σχολίασε ο κ. Βρούτσης, εκτιμώντας ότι, στο τέλος του 2021, το 85% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά.