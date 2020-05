Κόσμος

Κορονοϊός - Μεξικό: Χάος στα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία μαίνεται σε μία περιοχή κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ.

Οι υγειονομικές Αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν ότι τις τελευταίες 24 ώρες κατέγραψαν 371 νέους θανάτους που οφείλονταν στην COVID-19 και 3.227 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να διαμορφώνεται έτσι σε 9.415 νεκρούς επί συνόλου 84.627 μολύνσεων.

Αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ωστόσο, επικαλούμενοι κυβερνητικό επιδημιολογικό μοντέλο, ότι στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό στο Μεξικό είναι δεκάδες χιλιάδες περισσότεροι από όσους καταγράφονται στον επίσημο απολογισμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Τα κρούσματα αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς σε μια καυτή περιοχή της ερήμου, από το νότιο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας της Καλιφόρνιας ως το βόρειο Μεξικό, προκαλώντας κορεσμό των νοσοκομείων που ξεχειλίζουν ασθενείς και στις δύο πλευρές των συνόρων και οδηγώντας σε αεροδιακομιδές προς νοσοκομεία αλλού.

Στη Μεξικάλι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, καταγράφεται ο τρίτος υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη χώρα. Η πληρότητα των κλινών στα νοσοκομεία της έχει φθάσει τα τέσσερα πέμπτα, κατά τα δεδομένα των πολιτειακών υπηρεσιών υγείας.

Σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων, στην άλλη πλευρά του φράκτη στα σύνορα, η κομητεία Ιμπίριαλ, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό εισαγωγών σε νοσοκομεία ασθενών με συμπτώματα της COVID-19 σε όλη την πολιτεία· είναι διπλάσιος από ό,τι στην κομητεία με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της κομητείας Ιμπίριαλ επιστρατεύει ελικόπτερα για τη διακομιδή ασθενών σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις, ως το Σαν Ντιέγκο και το Παλμ Σπρινγκς, σε απόσταση 160 χιλιομέτρων, καθώς οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είναι γεμάτες.

«Συνεχίζουμε να καταγράφουμε ραγδαία αύξηση» των εισαγωγών και «όλες οι κλίνες» ΜΕΘ του νοσοκομείου «είναι κατειλημμένες», εξήγησε η Τζούντι Κρους, διευθύντρια της πτέρυγας εντατικής θεραπείας στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο της Ελ Σέντρο.

Μέρος αυτού του κύματος ασθενών είναι πολίτες των ΗΠΑ οι οποίοι ζουν στο Μεξικό και περνούν τα σύνορα για να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη.

Τουλάχιστον 57 ασθενείς έχουν φθάσει με ασθενοφόρα που τους παρέλαβαν στο σημείο ελέγχου στην πόλη Καλέξικο τις τελευταίες εβδομάδες. Ορισμένοι ήταν αναίσθητοι όταν έφθασαν στο ιατρικό κέντρο, αφηγήθηκε η Κρους.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην κοιλάδα Ιμπίριαλ, όπως και σε άλλες περιοχές με πυκνή διασυνοριακή κίνηση, αυξάνονται ραγδαία: τριπλασιάστηκαν τον Μάιο. Τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφονται 406 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, επίπεδο πενταπλάσιο από τον πολιτειακό μέσο όρο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μεξικάλι, ο Ρούμπεν Οσούνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής — που όπως και σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, είναι υπεύθυνη για τα ασθενοφόρα — τόνισε πως τα πληρώματα είναι αναγκασμένα να περιμένουν ώρες για να παραδώσουν τους ασθενείς που υπάρχουν φόβοι ότι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, διότι τα επείγοντα έχουν κορεστεί. Ορισμένοι ασθενείς δεν φθάνουν καν στα νοσοκομεία: τρεις ως τέσσερις άνθρωποι πεθαίνουν στα σπίτια τους καθημερινά, είπε.

Ο εντατικολόγος Ρούμπεν ντε λα Τόρε, που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Μεξικάλι και ταυτόχρονα στο 30ό περιφερειακό νοσοκομείο του IMSS - τα δύο μεγαλύτερα της περιοχής, στα οποία έχει ανατεθεί να νοσηλεύουν ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό - τονίζει πως δεκάδες στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μολύνθηκαν και πλέον τα εναπομείναντα απλώς δεν φθάνουν.

Η μεξικανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι τουλάχιστον το ένα πέμπτο των κρουσμάτων είναι γιατροί, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες.

Αν η ένταση του κύματος των κρουσμάτων μόλυνσης δεν μειωθεί, σύντομα υπάρχει κίνδυνος «κόσμος να πεθαίνει μπροστά στο νοσοκομείο», προειδοποίησε ο Ντε λα Τόρε.