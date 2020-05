Κοινωνία

Ο Γιώργος Καρκάς στον ΑΝΤ1 για την έφεση της Εισαγγελέως

Ο ηθοποιός θα καθίσει ξανά στο εδώλιο για την υπόθεση βιασμού του ταξιτζή. Τι είπε για την εισαγγελική έφεση και τι συναισθήματα του προκάλεσε.

Για την έφεση που άσκησε η Εισαγγελέας Αρετή Σκαφίδα κατά της απαλλακτικής απόφασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου για την υπόθεση βιασμού του 25χρονου οδηγού ταξί και τα συναισθήματά του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» και στους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός Γιώργος Καρκάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αυτό το ξέρω εδώ και ένα μήνα. Δεν είναι κάτι που μου προκάλεσε κάποιο συναίσθημα το οποίο να με αιφνιδιάσει. Εσείς το μάθατε χθες επειδή χθες βγήκε στη δημοσιότητα. Από κει και πέρα, αν μπω στη διαδικασία να εμπλακώ συναισθηματικά με όλο αυτό, την έχω πατήσει”.

“Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο εισαγγελέας δεν ασκεί έφεση επειδή είναι κάποιο εκδικητικό ον το οποίο, ας πούμε, κάθεται σπίτι και λέει πως δεν γουστάρει πως αθωώθηκε αυτός. Ο εισαγγελέας ασκεί έφεση κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του αντίδικου. Να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Δεν προέκυψαν κάποια στοιχεία και ο εισαγγελέας ξανάνοιξε την υπόθεση” συμπλήρωσε, ο ηθοποιός Γιώργος Καρκάς. “Να πω, όμως, πως στο προηγούμενο δικαστήριο αθωώθηκα” πρόσθεσε.

Καταλήγοντας είπε πως το Εφετείο θα γίνει σε χρονικό ορίζοντα 1- 1,5 χρόνου, η ζωή από δω και πέρα είναι το θέατρο.