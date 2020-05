Κοινωνία

Σεισμός “ταρακούνησε” την Κάσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το μέγεθος της δόνησης και πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών τη κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοικτά της Κάσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10:22 είχε εστιακό βάθος 14,6 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 19 χλμ βορειοδυτικά της Κάσου.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Κάρπαθο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.