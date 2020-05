Κόσμος

Κορονοϊός: Η Βραζιλία ξεπέρασε την Ισπανία σε αριθμό νεκρών

Κατατάσσεται πλέον στην 5η θέση στον πλανήτη ως προς τον απολογισμό των θυμάτων.

Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία έφθασαν τους 27.878, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, η οποία ξεπέρασε την Ισπανία και κατατάσσεται πλέον στην πέμπτη θέση στον πλανήτη ως προς τον αριθμό των θυμάτων.

Τις τελευταίες 24 ώρες στη Βραζιλία - χώρα που εδώ και λίγο καιρό κατατάσσεται δεύτερη σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ - καταγράφηκαν 1.124 θάνατοι ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 και 26.928 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης αποτελεί νέο ρεκόρ σε 24 ώρες και αυξάνει το σύνολο των πολιτών που έχουν προσβληθεί από τον ιό στις 465.166.

Οι μόνες 4 χώρες στις οποίες καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι απ’ ό,τι στη Βραζιλία είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία.