Υγεία - Περιβάλλον

“Ψυχρή Λίμνη”: Το φαινόμενο που έφερε κακοκαιρία στην Ελλάδα

Τι είναι η "Ψυχρή Λίμνη" που προκαλεί ισχυρές καταιγίδες στην χώρα. Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Η καθημερινή εκδήλωση βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Ελλάδα κατά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου οφείλεται, όπως και ο καύσωνας της περιόδου 15-19 Μαΐου, στη δημιουργία μιας λεγόμενης «Ψυχρής Λίμνης» στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία δημιουργεί αστάθεια τόσο λόγω των ψυχρών αερίων μαζών που τη συνοδεύουν, όσο και των ατμοσφαιρικών διαταραχών που την περιβάλλουν και επηρεάζουν τη χώρα μας.

Η «Ψυχρή Λίμνη», σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί άστατο καιρό στη χώρα μας, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται καθημερινά σε πολλές περιοχές μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου.

Η «Ψυχρή Λίμνη» είναι μια εκτεταμένη περιοχή χαμηλών πιέσεων με χαμηλές θερμοκρασίες. Αν δεν αλλάξει σημαντικά η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μπορεί να μείνει στάσιμη σε μια περιοχή για αρκετές ημέρες, όπως συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Αυτό έχει ως συνέπεια την απόκλιση της θερμοκρασίας από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας.

Έτσι, τις ιδιαίτερα θερμές ημέρες του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου στην Ελλάδα ακολούθησε μια πολύ μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία καταγράφηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Εντυπωσιακή υπήρξε η πτώση στον σταθμό των Τρικάλων, όπου η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 27/5 ήταν 11,9 βαθμούς χαμηλότερη από την μέση τιμή της.

Επιπροσθέτως, η περίοδος αυτή αποτελεί το μέγιστο της εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων στη χώρα μας (τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου). Πολλές καταιγίδες των τελευταίων ημερών προκάλεσαν χαλαζοπτώσεις, αλλά ευτυχώς όχι μεγάλου μεγέθους, κυρίως λόγω της απομακρυσμένης προς το Νότο θέσης του αεροχειμάρρου.

Ο καιρός σήμερα

Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα, όμως από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά καθώς και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μακεδονίας και της Θράκης. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Μακεδονία. Η ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25 (στη Θεσσαλία τοπικά έως 26-27), στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 24 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, με εξαίρεση το Θερμαϊκό και τις Σποράδες, όπου έως το μεσημέρι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ με μικρή ενίσχυση το μεσημέρι και απόγευμα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από το απόγευμα και υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ και προς το βράδυ θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς.