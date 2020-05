Κοινωνία

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Πεντέλη

Στο σημείο του ατυχήματος Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στην Πεντέλη Αττικής.

Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε γκρεμό 30 μέτρων στην περιοχή Καραντά.

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 80χρονο οδηγό από το όχημα ενώ στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό λόγω τραυμάτων που έφερε στο σώμα του.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.