Αποσύρονται εννέα πλαστικά προϊόντα

Τέλος τα πλαστικά μίας χρήσης από τον Ιούλιο του 2021, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης από την παραλια του Σχινιά. Ποια προϊόντα θα απαγορευθούν.

«Από την 1η Ιουλίου 2021 όλα τα πλαστικά μίας χρήσης θα αποσυρθούν», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης από την παραλία του Σχινιά, εγκαινιάζοντας, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη την εκστρατεία «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης». Όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, αυτό θα εφαρμοστεί στο δημόσιο έξι μήνες νωρίτερα, ενώ θα δοθεί χρόνος στην αγορά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για την ενίσχυση της ανακύκλωσης των πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης, με την αντίστοιχη θέσπιση ανταποδοτικού τέλους ολίγων λεπτών του ευρώ σε αυτές τις φιάλες.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της ακτής από εθελοντές, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι μέσα στον Ιούνιο, η Ελλάδα θα ενσωματώσει τη σχετική κοινοτική Οδηγία σε νομοσχέδιο, σύμφωνα και με τη δέσμευση του πρωθυπουργού. «Πιστεύουμε βαθιά σε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για μία πράσινη, φιλοπεριβαλλοντική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ.

«Κάθε μέρα στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε ένα εκατομμύριο πλαστικά ποτήρια του καφέ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης σημειώνοντας, ότι η συντριπτική πλειονότητα των σκουπιδιών στη θάλασσα -έως και το 85%- είναι πλαστικά, ενώ το 50% αυτών είναι πλαστικά μίας χρήσης. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, γι' αυτό προχωράμε μπροστά, γι' αυτό παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχει αγκαλιάσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά πρέπει να το κάνουμε μαζί με τους πολίτες», τόνισε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης, «δίνουμε στην αγορά τη δυνατότητα να “ξεστοκάρει” και προχωρούμε μπροστά με μία πολιτική, την οποία πιστεύει και ο πρωθυπουργός πάρα πολύ».

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, «στον δημόσιο τομέα θα εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική έξι μήνες νωρίτερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2021» και πρόσθεσε ότι «θα υπάρξει ένα μικρό τέλος λίγων λεπτών στα πλαστικά μπουκάλια, αλλά ταυτόχρονα και κίνητρο για τους καταναλωτές έτσι ώστε όσοι επιστρέφουν τα μπουκάλια, θα παίρνουν πίσω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα ανακύκλωσης στη χώρα».

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι λόγια, είναι έργα και προχωρούμε κάθε μέρα μπροστά: Απολιγνιτοποίηση, ηλεκτροκίνηση, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης», δήλωσε ο ΥΠΕΝ.

Όπως επεσήμανε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων «η σημερινή καμπάνια σηματοδοτεί κάτι πολύ σημαντικό: Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία την περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει ο πολίτης να είναι συνειδητοποιημένος, ενημερωμένος και στην καθημερινότητά του να μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης». Σύμφωνα με τον κ. Αραβώση, «η εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία, ξεκινάει από τον εκπαιδευμένο πολίτη, ο οποίος αλλάζοντας τις καταναλωτικές του συνήθειες, θα μπορέσει να εφαρμόσει και στην πράξη αυτά τα οποία θα προδιαγράψει και η νομοθεσία. Πολύ σημαντικό είναι να προσαρμοστεί και η ελληνική παραγωγή στα βιώσιμα πρότυπα. Το ζητούμενο είναι βιώσιμη παραγωγή και βιώσιμη κατανάλωση».

«Σε δύο χρόνια θα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για κάτι που κάναμε όλοι μαζί για τη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Αγγελική Κοσμοπούλου. Όπως είπε, «στις παραλίες της Ελλάδας έχει διαγνωστεί το πρόβλημα των πλαστικών μίας χρήσης. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο έχει εισχωρήσει και έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα μας».

Όπως τόνισε η κ. Κοσμοπούλου, «η νομοθεσία για την απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης βρίσκεται σε φάση εντατικής προετοιμασίας. Η χώρα μας έχει επιλέξει να κινηθεί με ταχύτητα, αποδεικνύοντας τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο άλμα».

Προσέθεσε δε, ότι «η νομοθεσία δεν είναι αρκετή. Στόχος είναι να κάνουμε μία ευρεία καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στον γενικό πληθυσμό, έτσι ώστε ο κόσμος να είναι σύμμαχός μας στις δράσεις μας, έτσι ώστε ο σεβασμός στο περιβάλλον και το συνάνθρωπό μας είναι ένα στοιχείο πολιτισμού».

Στην παραλία του Σχινιά συνεργεία εθελοντών του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, με συντονίστρια την κ. Κοσμοπούλου, συνέλλεξαν τα πλαστικά απορρίμματα από την ακτή, η οποία -σημειωτέον- βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή. Κατόπιν, τα απορρίμματα θα καταγραφούν ένα προς ένα σε υπολογιστή, σε σχετικό αρχείο που διαθέτει το Ίδρυμα.

H δράση στον Σχινιά είναι η αφετηρία της εκστρατείας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης». Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενέργειες ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, ξεκινά η ενημέρωση των πολιτών μέσω ψηφιακών δράσεων σε σχετική ιστοσελίδα όπως και στα social media όπου παρουσιάζονται και οι εναλλακτικοί τρόποι, δηλαδή τα καθημερινά εναλλακτικά προσωπικά μας αντικείμενα για την καθημερινότητά μας, όπως π.χ. κύπελλα και δοχεία πολλαπλών χρήσεων.

Ήδη είναι στον «αέρα» η ιστοσελίδα της καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης», από τα αρχικά των λέξεων Single Use Plastic Free, στη διεύθυνση: www.supfree.gr

Facebook: Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης

Instagram: supfreegreece

Ποια είναι τα 9 Πλαστικά Μιας Χρήσης

Δοχεία τροφίμων από φελιζόλ Δοχεία ποτών από φελιζόλ και τα καπάκια/καλύμματά τους Κυπελλάκια από φελιζόλ και τα καπάκια/καλύμματά τους Μπατονέτες Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια) Πιάτα Καλαμάκια Αναδευτήρες ποτών Ράβδοι που στηρίζουν μπαλόνια.