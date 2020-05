Παράξενα

Συναγερμός στην Ινδία: Μαϊμούδες άρπαξαν δείγματα αίματος ασθενών με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρωτοφανές περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία για διασπορά του ιού.

Μαϊμούδες έκλεψαν από έναν Ινδό υγειονομικό υπάλληλο δείγματα αίματος από τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού προκαλώντας ανησυχία ότι μπορεί να διέσπειραν τον ιό στην γύρω περιοχή, γράφει η Γκάρντιαν.

Οι μαϊμούδες έκλεψαν τρία δείγματα αυτή την εβδομάδα στο Μιρούτ, κοντά στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί, στη συνέχεια σκαρφάλωσαν στα δέντρα και μια από αυτές μάλιστα προσπάθησε να μασήσει το λάφυρό της.

Αργότερα οι συσκευασίες με τα δείγματα αίματος ανακτήθηκαν και δεν έχουν καταστραφεί, δήλωσαν χθες οι αρχές της Μιρούτ στο AFP αφού το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα τρία άτομα των οποίων τα δείγματα εκλάπησαν από τις μαϊμούδες υποβλήθηκαν εκ νέου στην εξέταση.

Ο κορονοϊός έχει εντοπιστεί σε ζώα, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από αυτά στον άνθρωπο.

Ο αριθμός των νεκρών στην Ινδία από την covid 19 ξεπέρασε χθες εκείνον της γειτονικής Κίνας με 175 νέους θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα σε 4.706, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.