Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φεύγει ο Γιώργος Δώνης

Πού στρέφονται οι “πράσινοι” για τον αντικαταστάτη του...

Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Γιώργος Δώνης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, έστειλε επιστολή προς τον Έλληνα τεχνικό, στην οποία καταγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις του με την διοίκηση και τονίζει ότι είναι προτιμότερο να μην συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι “πράσινοι” αναζητούν ήδη τον επόμενο προπονητή τους στην Ιβηρική Χερσόνησο.