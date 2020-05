Αθλητικά

Κορονοϊός: Πέθανε βετεράνος ποδοσφαιριστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε «χτυπημένος» από τον κορονοϊό ο βετεράνος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Σέλιο Ταβέϊρα

Έφυγε από την ζωή ο βετεράνος διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Σέλιο Ταβεϊρα, σε ηλικία 79 ετών, χτυπημένος από κορονοϊό.

Ο Ταβέϊρα (γεννημένος τον Οκτώβριο του 1940),ξεκίνησε την καριέρα του στην δεκαετία του 1960 από τη Σαντίστα ομάδα της γενέτειρας του. Το 1963 πήρε μεταγραφή στην «Βάσκο Ντε Γκάμα» του Ρίο από την οποία και ουσιαστικά άρχισε η ανοδική του πορεία.

Σε τέσσερις σεζόν με την συγκεκριμένη ομάδα πέτυχε 100 γκολ ενώ οδήγησε την ομάδα του Ρίο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1966. Την ίδια χρονιά κλήθηκε από την Εθνική ομάδα. Το 1967 ο Ταβέϊρα πήρε μεταγραφή στην Νασιονάλ του Μοντεβιδέο με την οποία έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις και έγινε είδωλο για τους φιλάθλους της ομάδας. Στην Ουρουγουάη έμεινε για τρία χρόνια(ως το 1970) και η παρουσία βοήθησε την Νασιονάλ να κατακτήσει δυο πρωταθλήματα ενώ ο ίδιος καθιερώθηκε ως ένας από τους σπουδαιότερους σκόρερ του πρωταθλήματος.

Μετά την Νασιονάλ ο Ταβέιρα επέστρεψε στην Βραζιλία για λογαριασμό της Κορίνθιας ενώ σε ηλικία μόλις 32 ετών αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού που υπέστη. Από το 1979 ζούσε με την οικογένεια του στην πόλη Χοάο Πεσόα, ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο φρούτων ενώ εργάσθηκε και ως σχολιαστής αγώνων.

Ο Ταβειρα τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που του προκάλεσε ο Covid-19.