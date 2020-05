Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Έτοιμα τα σχολεία για την επιστροφή των μαθητών

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων γίνονται προληπτικές απολυμάνσεις. Θα υπάρχουν αντισηπτικά, απολυμαντικά, σαπούνι χειρός και χλωρίνη.

«Καθαρά και ασφαλή τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων θα υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Δευτέρα 1 Ιουνίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, σημειώνοντας πως η προετοιμασία γίνεται με εντατικούς ρυθμούς, από την πρώτη ημέρα που ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία των δημοτικών, και ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους και τις προϋποθέσεις του υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Όπως επισημαίνεται, στις σχολικές μονάδες θα υπάρχει από την πρώτη μέρα ο αριθμός των καθαριστριών που χρειάζονται για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους με σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση.

Επίσης θα υπάρχουν αντισηπτικά, απολυμαντικά, σαπούνι χειρός και χλωρίνη σε απολύτως επαρκείς ποσότητες ενώ στις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων που ήταν κλειστά από τις 10 Μαρτίου, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο προληπτικές απολυμάνσεις.

«Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος άμεσα στην απόφαση για επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων διέθεσε τις προηγούμενες ημέρες στις σχολικές επιτροπές περίπου 150.000 ευρώ ώστε να εξασφαλιστούν και με την δική τους καθοριστική συμβολή οι αρτιότερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας» τονίζεται στην ανακοίνωση.