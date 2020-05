Κοινωνία

Σεισμός στην Κόρινθο

Σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και το εστιακό βάθος.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε στις 15:33 και είχε μέγεθος 3,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα από την πόλη της Κορίνθου. Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 5 χιλιόμετρα.