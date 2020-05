Πολιτική

Ξάνθη: Στη γενέτειρά της γιόρτασε τα γενέθλιά της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανηγυρική υποδοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας στον τόπο που γεννήθηκε. Η παρουσία της στην Ξάνθη.

Συγκινητική υποδοχή επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Σταυρούπολης Ξάνθης στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που το μεσημέρι επισκέφθηκε για πρώτη φορά, μετά την εκλογή της την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον τόπο καταγωγής της από την πλευρά της μητέρας της.

Με το που έφτασε στη Σταυρούπολη, η κ. Σακελλαροπούλου πέρασε για λίγο από το σπίτι της γιαγιάς της και αμέσως μετά περπάτησε μέχρι την πλατεία δημαρχείου όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, για να την δουν.

Μόλις εμφανίστηκε, οι κάτοικοι άρχισαν να χειροκροτούν, κάποιοι τη φώναξαν με το μικρό της όνομα και ήχησαν οι καμπάνες από την εκκλησία. Ένα κορίτσι τής πρόσφερε μια ανθοδέσμη και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Απόστολος Ελευθεριάδης την καλωσόρισε ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ως συντοπίτισσα, λέγοντας πως η σημερινή μέρα έχει εξαιρετική σημασία για τη Σταυρούπολη.

Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της, υποσχέθηκε ότι θα τους επισκεφθεί και άλλες φορές και, επειδή εκείνη την ώρα έβρεχε, σχολίασε: «Έχουμε και τον καιρό, βέβαια, τον δικό μας, αλλά δεν πειράζει, η αγάπη μετράει».

Η σημερινή επίσκεψη της κ. Σακελλαροπούλου συνέπεσε με τα γενέθλιά της κι έτσι δέχθηκε ευχές και τα «χρόνια πολλά». «Κατερίνα, σε αγαπάμε» της φώναξαν κάποιες ηλικιωμένες, οι οποίες συστήθηκαν ως συμμαθήτριες ή φίλες της μητέρας της και της ζήτησαν να μεταφέρει τους χαιρετισμούς τους.

Περιστοιχισμένη από κατοίκους που ήθελαν να της μιλήσουν, περπάτησε μέχρι το Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο ξεναγήθηκε. Ακολούθησε γεύμα σε εστιατόριο της Σταυρούπολης και στο ίδιο τραπέζι με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρακάθησαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χρήστος Μέτιος, οι δήμαρχοι Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, και Κομοτηνής, Γιάννης Γκαράνης, καθώς και οι μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου, Παντελεήμων και Μαρώνειας και Κομοτηνής, Παντελεήμων.

Πριν μεταβεί στη Σταυρούπολη, η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στην Ξάνθη και, αφού ενημερώθηκε για τα προγράμματα που εφαρμόζει, τόνισε πως «έχει δυναμικό η Θράκη, έχει μέλλον η Θράκη».

Με την επίσκεψή της στη Σταυρούπολη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκληρώνει την τριήμερη παρουσία της στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης.