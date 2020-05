Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων “Αγία Σοφία”: Δεν υφίσταται λίστα αναμονής παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες

Το τοπίο σχετικά με τη λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή της η Διοίκηση.

Απάντηση για την λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", δίνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Νοσοκομείου. Τονίζει ότι η ΚΕΜ λειτουργεί ως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας COVID-19 για παιδιά και όλα τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Τα τακτικά εξετάζονται από ομάδα γιατρών του Ωνασείου και αυτά για τα οποία απαιτείται αντιμετώπιση, προγραμματίζονται άμεσα. Τονίζεται ότι η αντιμετώπιση των περιστατικών που παραπέμπονται από το Νοσοκομείο "Η Αγία Σοφία" προς το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους γονείς των παιδιών.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι «λίστα αναμονής παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες δεν υφίστανται, και τα σχετικά δημοσιεύματα δεν απηχούν την αλήθεια και προφανώς είναι υποβολιμαία». Την ίδια επισήμανση έκανε και ο Υπουργός Υγείας, από το βήμα της Βουλής, εξαπολύοντας κατηγορίες για διακίνηση "fake news".

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα του ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία», με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τον ευαίσθητο παιδικό πληθυσμό και έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, λειτουργεί ως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας COVID-19 για όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά νεογνών, παιδιών και εφήβων με COVID-19. Η αντιμετώπιση των περιστατικών που παραπέμπονται από το Νοσοκομείο "Η Αγία Σοφία" προς το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους γονείς των παίδων ασθενών.

Όλα τα έκτακτα, επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά, καθώς και τακτικά όμοια της καρδιοχειρουργικής λίστας του Νοσοκομείου, από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 (χρόνος από τον οποίο πραγματοποιούντο εργασίες στο πλαίσιο μεγάλης δωρεάς για την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των Παιδιατρικών Νοσοκομείων) και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αντιμετωπίζονται από το πρωτοπόρο σε αντιμετώπιση καρδιοπαθειών Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) στα πλαίσια της πολυετούς (από το 2010) μεταξύ των νοσοκομείων διεπιστημονικής συνεργασίας.

Τα τακτικά περιστατικά της καρδιοχειρουργικής λίστας του Νοσοκομείου, εξετάζονται από ομάδα ιατρών του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και αυτά για τα οποία απαιτείται αντιμετώπιση, προγραμματίζονται άμεσα.

Ειδικότερα, από τον Σεπτέμβριο 2019, έως σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί 32 περιστατικά παιδιών με καρδιοπάθειες στο ΩΚΚ, προερχόμενα από τα νοσοκομεία Παίδων "Αγία Σοφία" και "Π & Α Κυριακού".

Σήμερα, ο κατάλογος (λίστα) καταγραφής περιστατικών, ανέρχεται σε 19, για τα οποία ο προγραμματισμός καταγράφεται ως ακολούθως:

α. 8 περιστατικά έχουν αξιολογηθεί και προγραμματισθεί χειρουργικά έως τέλος Ιουλίου 2020.

β. 5 περιστατικά, προς καρδιακό καθετηριασμό (ειδική εξέταση) και περαιτέρω επαναξιολόγηση, εντός του Ιουνίου 2020.

γ. 6 περιστατικά, τα οποία δεν χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και θα επανεκτιμηθούν κατά τον χρόνο που ορίζουν τα Ιατρικά Πρωτόκολλα ανά περίπτωση.

Έτερα εκκρεμή περιστατικά ή «Λίστα» αναμονής παίδων με συγγενείς καρδιοπάθειες δεν υφίστανται, και τα σχετικά δημοσιεύματα δεν απηχούν την αλήθεια και προφανώς είναι υποβολιμαία.».