Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται ο άστατος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός. Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα δυτικά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Ηρακλείου, ενημερώνει ότι, διαπιστώθηκε Ευδεμίδα στο αμπέλι.

Στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, στη βόρεια παραλιακή ζώνη και στις πρωιμότερες θέσεις τις τελευταίες μέρες καταγράφεται η έναρξη της 2ης πτήσης του εντόμου.

Όπως κάθε χρόνο, με την έναρξη της πτήσης διαπιστώνονται χαμηλές συλλήψεις και αραιές ωοτοκίες ενώ στη συνέχεια αυξάνουν και πυκνώνουν.

Οδηγίες: Στις παραπάνω περιοχές συνιστάται να ξεκινήσει αντιμετώπιση από τις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμη – βόρεια παραλιακή ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

Επιτραπέζια : 28 - 30 Μαΐου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

