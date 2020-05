Κόσμος

Δημοφιλέστερος του Ερντογάν ο Ιμάμογλου σε δημοσκόπηση

Διαφοροποιημένο εμφανίζεται το εκλογικό κοινό στις προτιμήσεις του. Πώς διαμορφώνεται η Βουλή.

Έρευνα μέρος της οποίας ήταν και ερώτημα για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία διεξήγαγε η Eurasia Research. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην δημοσκόπηση εμφανίζουν τον πρόεδρο Ερντογάν στη δεύτερη θέση μετά τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην ερώτηση ποιόν από τους δυο θα ψηφίζατε για πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν ή τον Εκρέμ Ιμάμογλου, το 45.5% επέλεξε τον δήμαρχο της Πόλης και το 40,4%, τον νυν πρόεδρο.

Στην ερώτηση αν ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν ξανά υποψήφιος για την προεδρία αν θα τον ψήφιζαν, το 46,9% των ερωτηθέντων απάντησε "Όχι" και το 39,2 % "Ναι" ενώ το 14,9% απάντησε "εξαρτάται ποιοι θα είναι οι άλλοι υποψήφιοι".

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Eurasia Research, "το ποσοστό αυτών που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν τον Ερντογάν, επιβεβαιώνει ότι ορισμένα μέλη του MHP αντίθετα από ό,τι έκαναν κατά τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, δεν θα ψηφίσουν τον Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές".

Με τέσσερα κόμματα η Βουλή

Εάν διεξάγονταν κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Τουρκία, μόνο τέσσερα πολιτικά κόμματα θα ξεπερνούσαν το εκλογικό όριο του 10% και πρόεδρος θα ήταν ο Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Eurasia Research η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 2.460 ατόμων σε όλη την Τουρκία μεταξύ 20 και 23 Μαΐου.

Παρόλο που η κυβέρνηση επιμένει ότι οι πρόωρες εκλογές δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη μέχρι τις επόμενες προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές το 2023, αναλυτές στην Τουρκία επισημαίνουν ότι λόγω της κλιμακούμενης οικονομικής ύφεσης, αυξάνεται η πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ούτως ή άλλως, τα τουρκικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τοποθετηθεί υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Η εταιρεία Eurasia Research παρουσίασε χθες τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα προτείνοντας διαφορετικά σενάρια στους συμμετέχοντες στην έρευνα και ρωτώντας τους πώς θα ψήφιζαν σε κάθε ένα από αυτά. Στο πρώτο σενάριο προκύπτει η δημοτικότητα μεμονωμένων κομμάτων σε περίπτωση που πραγματοποιούνται τώρα βουλευτικές εκλογές.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) θα συγκέντρωνε μόνο το 34,49 % των ψήφων, ενώ το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ήταν ενισχυμένο με 30,65 % των ψήφων. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα δείχνουν το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας τω Λαών να μπαίνει στο κοινοβούλιο με 10,37% και ακολουθεί από κοντά το ΙΥΙ (Καλό) Κόμμα με 10,25%. Όμως ο νυν εταίρος του ΑΚΡ, το ακροδεξιό εθνικιστικό Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης θα έμενε εκτός βουλής, έχοντας την προτίμηση μόνον του 8,15% των ερωτηθέντων, και το παλιό Ισλαμιστικό κόμμα της Ευδαιμονίας μόλις και θα συγκέντρωνε το 0,46%. Σχετικά με το νεοσύστατο Κόμμα του Μέλλοντος του πρώην ανώτατου στελέχους του ΑΚΡ Αχμέτ Νταβούτογλου, καθώς και το Κόμμα Δημοκρατία και Πρόοδος (DEVA) του επίσης ανώτατου στελέχους του ΑΚΡ Αλί Μπαμπατζάν, αυτά θα ελάμβαναν αντίστοιχα 2,33% και 3,03% των ψήφων. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το AKP θα είχε 268 βουλευτές στο επόμενο κοινοβούλιο ενώ το κόμμα CHP, HDP και IYI θα είχαν αντίστοιχα 213, 73 και 46 βουλευτές.

Ωστόσο οι υπεύθυνοι της έρευνας θεωρούν ότι το επόμενο σενάριο είναι πολύ πιο πιθανό από το πρώτο. Σύμφωνα με το δεύτερο αυτό σενάριο, οι διακομματικές συμμαχίες που σχηματίστηκαν κατά τις τελευταίες εκλογές, λόγω του νέου προεδρικού συστήματος που απαιτεί 50+1 πλειοψηφία για την εκλογή κυβέρνησης, θα διατηρηθούν. Με αυτό το δεδομένο, η "Λαϊκή Συμμαχία", η οποία περιλάμβανε το AKP, το MHP και το ακροδεξιό Κόμμα Μεγάλης Ενότητας (BBP), σε περίπτωση που γίνονταν εκλογές τώρα, θα συγκέντρωνε το 42,71% των ψήφων, ενώ η "Εθνική Συμμαχία" που περιλάμβανε το CHP, το Κόμμα IYI και το Κόμμα της Ευδαιμονίας, θα συγκέντρωνε το 40,65%. Αυτό το σενάριο εμφανίζει το HDP να συγκεντρώνει το 10,9 % των ψήφων και άρα να εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Εάν σχηματιστεί συμμαχία μεταξύ του DEVA και του Κόμματος του Μέλλοντος, τα δυο αυτά κόμματα μαζί θα συγκέντρωναν το 5,44% των ψήφων. Ως εκ τούτου, η Λαϊκή Συμμαχία θα είχε 284 βουλευτές στο νέο κοινοβούλιο, ενώ η Εθνική Συμμαχία, 261. Το HDP από την άλλη πλευρά, θα είχε 55 βουλευτές. Ένα τρίτο σενάριο βλέπει 5 κόμματα της αντιπολίτευσης να σχηματίζουν συμμαχία: το CHP, το Κόμμα IYI, το Κόμμα Ευδαιμονίας, το DEVA και το Κόμμα του Μέλλοντος. Σε μια τέτοια πιθανότητα σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η Λαϊκή Συμμαχία (δηλαδή τα κόμματα του Ταγίπ Ερτογάν και του Ντεβλέτ Μπαχτσελί) θα συγκέντρωνε το 45,91% των ψήφων (με 301 βουλευτές), ενώ η αντιπολιτευόμενη συμμαχία θα συγκέντρωνε το 42,56% των ψήφων (με 245 βουλευτές). Υπάρχει όμως και ένα τελευταίο σενάριο που ο διευθυντής της Avrasya, Κεμάλ Οζκιράζ, θεωρεί ως "το πιο λογικό" και αυτό είναι μια εκλογική συμμαχία όλων των κεντροδεξιών κομμάτων της Τουρκίας. Αυτό το σενάριο βλέπει το Καλό Κόμμα, το κόμμα Ευδαιμονίας,, το DEVA και το Κόμμα του Μέλλοντος να σχηματίζουν μια κεντροδεξιά συμμαχία που θα συγκέντρωνε το 17,99 % των ψήφων. Εάν το CHP και το HDP σχημάτιζαν μια αριστερή συμμαχία, θα ελάμβαναν το 37,9%. Σε αυτή την περίπτωση η Λαϊκή Συμμαχία θα λάμβανε 44,9%. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η Λαϊκή Συμμαχία θα είχε 265 βουλευτές στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία CHP-HDP 234 και η κεντροδεξιά συμμαχία, 101 βουλευτές.