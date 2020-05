Κόσμος

Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφασή τους για τον ΠΟΥ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τερματίζουν την σχέση τους με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω του τρόπου που αντιμετώπισε την πανδημία του κορονοϊού...

Έκκληση προς τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφασή τους να τερματίσουν την σχέση τους με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει η ΕΕ, μέσω κοινής ανακοίνωσης που εξέδωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι δύο αξιωματούχοι των Βρυξελλών επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους προς τον ΠΟΥ τονίζοντας: «Ο ΠΟΥ πρέπει να συνεχίσει να μπορεί να ηγείται της διεθνούς αντίδρασης απέναντι στις πανδημίες, τις σημερινές και τις μελλοντικές. Για τον λόγο αυτόν, η συμμετοχή και η υποστήριξη όλων μας είναι αναγκαία και απαιτούμενη. Απέναντι σε αυτήν την παγκόσμια απειλή, τώρα είναι η ώρα για ενισχυμένη συνεργασία και για κοινές λύσεις. Οι ενέργειες που αποδυναμώνουν τα διεθνή αποτελέσματα θα πρέπει να αποφεύγονται. Σε αυτό το πνεύμα, καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφαση που έχουν ανακοινώσει».

Τέλος, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται: "Καθώς η διεθνής κοινότητα συνεχίζει την μάχη κατά της πανδημίας της COVID-19 ο κύριος στόχος για όλους είναι να σωθούν ζωές και να περιοριστεί η πανδημία. Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει τον ΠΟΥ και έχει ήδη προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση".

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τερματίζουν την σχέση τους με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω του τρόπου που αντιμετώπισε την πανδημία του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας την υπηρεσία του ΟΗΕ ότι έχει γίνει μαριονέτα της Κίνας. Η απόφαση να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ, στον οποίο οι ΗΠΑ εντάχθηκαν το 1948, έρχεται την ώρα που οξύνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου λόγω της covid-19. Ο νέος κορονοϊός πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν της Κίνας πέρσι.

Μιλώντας από τον Κήπο των Ρόδων ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι “ αγνόησαν την υποχρέωσή τους να αναφέρουν” στον ΠΟΥ την εμφάνιση του ιού, από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως, και πίεσαν τον οργανισμό “ να παραπλανήσει τον κόσμο”. “Η Κίνα έχει πλήρη έλεγχο πάνω στον ΠΟΥ παρά το γεγονός ότι καταβάλει μόνο 40 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, σε σύγκριση με αυτά που πληρώνουν οι ΗΠΑ που είναι περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια ετησίως”, κατήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η απόφαση των ΗΠΑ ακολουθεί τη δέσμευση που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη εβδομάδα να καταβάλει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στον ΠΟΥ τα επόμενα δύο χρόνια προκείμενου να τον βοηθήσει να καταπολεμήσει την πανδημία του κορονοϊού. Το ποσό αυτό είναι ίσο με ολόκληρο τον ετήσιο προϋπολογισμό του οργανισμού πέρυσι. Ο Τραμπ ανέστειλε τον Απρίλιο τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ και στη συνέχεια στις 18 Μαΐου έστειλε επιστολή στον οργανισμό ζητώντας του να δεσμευθεί σε μεταρρυθμίσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών. “Επειδή απέτυχαν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που ζητήσαμε και οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες, σήμερα τερματίζουμε τη σχέση μας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και προωθούμε τους πόρους μας προς άλλες παγκόσμιες, επείγουσες υγειονομικές ανάγκες που το αξίζουν”.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με απόφαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ το 1948, η χώρα “ διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον οργανισμό αφού τον ενημερώσει σχετικά ένα χρόνο νωρίτερα”.