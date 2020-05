Κόσμος

Παρίσι: στους κατοίκους του πάρκα και κήποι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έντεκα εβδομάδες οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας απόλαυσαν τα καλύτερα κομμάτια της.

Οι Παριζιάνοι συνέρρευσαν στα πάρκα και στους δημόσιους κήπους που άνοιξαν και πάλι σήμερα, μια ηλιόλουστη ημέρα στη γαλλική πρωτεύουσα, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 11 εβδομάδες καραντίνας. Το Παρίσι είναι μια από τις τελευταίες περιοχές της Γαλλίας που χαλαρώνει τους περιορισμούς για τον κορονοϊό.

Με τους πολίτες να ανυπομονούν και την θερμοκρασία να αναμένεται να φθάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου μέσα στο σαββατοκύριακο, οι αρχές επέσπευσαν το άνοιγμα των πάρκων και των κήπων που ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 2 Ιουνίου.

"Επιτέλους είμαστε ελεύθεροι", λέει η Αν, μια Παριζιάνα που στέκεται κοντά στην είσοδο του Κήπου του Λουξεμβούργου, στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, λίγο μετά το άνοιγμά του. "Η αίσθηση είναι σαν να έχεις απελευθερωθεί από ένα είδος φυλακής", προσθέτει.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση να ανοίξει ξανά τα πάρκα μετά την χαλάρωση της καραντίνας στις 11 Μαϊου. Η Ινταλγκό διεκδικεί τον επόμενο μήνα την επανεκλογή της.

Όσοι ξύπνησαν σήμερα νωρίς απέφυγαν την πολυκοσμία και επισκέφθηκαν το Μπιτ Σομόν, στα βορειοανατολικά της πόλης, περιμένοντας να ανοίξει στις 7 το πρωί για να πάρουν το πρωινό τους εκεί κάνοντας πικ νίκ, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ.

Οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης παραμένουν σε ισχύ στο Παρίσι, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, και η χρήση της μάσκας στα πάρκα που σήμερα είναι προαιρετική πιθανόν να γίνει σύντομα υποχρεωτική καθώς οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων.

Η Γαλλία, μια από τις περισσότερο πληγείσες από τον κορονοϊό χώρες της Ευρώπης, έχει καταγράψει περισσότερα από 186.000 κρούσματα και 28.714 θανάτους.