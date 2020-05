Κοινωνία

Μυστήριο με τη μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα

Ο άνδρας είχε επάνω του δύο ταυτότητες με διαφορετικά στοιχεία. Σε Europol και Interpol τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

Μυστήριο καλύπτει τη μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα, με δύο σφαίρες στο κεφάλι, έξω από το σπίτι του, στη Βούλα.

Ακόμα και τα στοιχεία του θύματος δεν είναι γνωστά στις αστυνομικές αρχές, που προσπαθούν να μάθουν τη δραστηριότητά του, για να φθάσουν στα ίχνη του δολοφόνου.

Οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα στείλουν τα δακτυλικά αποτυπώματά του σε Europol και Interpol, προκειμένου να μάθουν ποιος ήταν στην πραγματικότητα.

Ο άνδρας είχε επάνω του δύο ταυτότητες που έχουν εκδοθεί στο Βέλγιο με διαφορετικά στοιχεία. Στη μία εμφανίζεται ως 47χρονος και στην άλλη ως 44χρονος.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας θέλουν να μάθουν όμως και σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται, προκειμένου να προσδιορίσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Η αστυνομία ερευνά το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει, ενώ αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας και νέες μαρτυρίες.

Κατά την έρευνά τους σε πρώτο χρόνο οι αστυνομικοί είδαν ότι το θύμα είχε δύο τραύματα από πιστόλι των εννέα χιλιοστών στο κεφάλι. Από το σημείο συνέλεξαν δύο κάλυκες, ενώ βρέθηκαν και οι δύο βολίδες. Τα ευρήματα ήδη είναι στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για να γίνει η βαλλιστική εξέταση αν και θεωρείται βέβαιο ότι το όπλο του εκτελεστή δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Μέχρι αυτήν την ώρα κανένας δεν δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν παρών στην εκτέλεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιος άκουσε τους πυροβολισμούς. “Άκουσα δύο πυροβολισμούς, αλλά φοβήθηκα να βγω έξω. Νομίζω ότι αμέσως μετά άκουσα τον ήχο μίας μηχανής να απομακρύνεται” ανέφερε ο άνδρας. Για τους αστυνομικούς, όμως, η πληροφορία αυτή πρέπει να διασταυρωθεί και με άλλα στοιχεία.

“Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα εάν ήταν ένας ο δράστης ή περισσότεροι. Δεν είναι ξεκάθαρο ούτε πως πλησίασαν το θύμα ούτε πώς διέφυγαν. Είμαστε ακόμα στην αρχή της έρευνας” αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Το θύμα μόλις είχε φθάσει με το αυτοκίνητό του στην πολυκατοικία, όπου διέμενε, όταν δέχθηκε τους δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι και έπεσε νεκρός.