Πολιτική

“Πόλεμος” ανακοινώσεων για την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία

Η Αθήνα στηλίτευσε την "βεβήλωση" του χαρακτήρα του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Μνημείου και η Άγκυρα προσβλητικά προέτρεψε να ξεπεράσουν οι Έλληνες τα ιστορικά τους κόμπλεξ...

Το νεο-οθωμανικό σόου και η ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία, παραβιάζοντας ευθέως το καθεστώς που έχει αποδώσει στο μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς η Unesco, προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

“Καλούμε για άλλη μια φορά την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να υποτάσσει σε εσωτερικές σκοπιμότητες τον ιδιαίτερα τιμητικό της ρόλο ως θεματοφύλακα ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως η Αγία Σοφία, που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα” αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας.

“Ιστορικά κόμπλεξ” μας απέδωσε η Άγκυρα εξαπολύοντας νέα απειλή ότι είναι θέμα λίγων μηνών να αρχίσει γεωτρήσεις νότια του Καστελόριζου.

“Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα της Ευρώπης που δεν έχει τζαμί στην πρωτεύουσά της, ενοχλήθηκε στην ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία. Καλούμε την Ελλάδα να γλιτώσει από τα ιστορικά της κόμπλεξ” αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ της Άγκυρας.

Από την γενέτειρα της μητέρας της, την Σταυρούπολη Ξάνθης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδόμησε την "καπηλεία" που επιχειρεί η Τουρκία επί της μουσουλμανικής μειονότητας.

“Και η Θράκη είναι το ζωντανό παράδειγμα όπου Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι πολίτες μπορούν να συμβιώνουν αρμονικά και να αγωνίζονται για το κοινό τους μέλλον” ανέφερε η κα Σακελλαροπούλου.

Τυχόν παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων πυροδοτεί αλυσιδωτά και αντίδραση στον υπέρτατο βαθμό, επανέλαβε από την συχνότητα του ΑΝΤ1 ο πρώην υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης.

Εξήγησε πως δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα για το αν θα υπάρξει κάποιο “θερμό επεισόδιο” ή αν θα στείλει η Τουρκία γεωτρύπανο στο μέλλον σε μία από τις περιοχές ευθύνης που συμφώνησε με τη Λιβύη, γιατί έτσι δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα.