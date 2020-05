Κοινωνία

Θρίλερ και φριχτά σενάρια για την εξαφάνιση γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξετυλίγεται το «κουβάρι» της φριχτής κατάληξης γυναίκας που εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη πριν από πολλούς μήνες.

Σενάριο βγαλμένο από ταινία θρίλερ θυμίζει η υπόθεση εξαφάνισής γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Οι διωκτικές αρχές φαίνεται να καταλήγουν στην εκδοχή ότι η γυναίκα έπεσε θύμα φρικιαστικής δολοφονίας από έναν 38χρονο, ο οποίος συνελήφθη.

Η έρευνα για την εξιχνίαση της εξαφάνισης της γυναίκας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο χρόνια, όταν γείτονες της στην περιοχή της Σταυρούπολης, αντιλήφθηκαν την πολύμηνη απουσία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο 38χρονος εμφανίζεται να κάνει συναλλαγές με τις κάρτες της και να αναζητεί στο διαδίκτυο πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε ένα πτώμα μετά τον θάνατό του.

Ο 38χρονος υποστήριξε ότι έπειτα από ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών που έκανε μαζί της, την πέταξε αναίσθητη σε κάδο με μπάζα όπου την άφησε να πεθάνει. Ο ισχυρός αυτός φαίνεται ωστόσο ότι δε πείθει τις αρχές.

Έκαψε τη φίλη του;

Με βάση το προανακριτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξετάζουν σοβαρά ως ενδεχόμενο o 38χρονος να σκότωσε πρώτα την γυναίκα και στη συνέχεια να έκαψε το πτώμα, προκειμένου να εξαφανίσει κάθε ίχνος της.

Από τις αρχές έγινε ακόμα έρευνα για μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος που φέρεται να αγόρασε σε διάστημα που συμπίπτει χρονικά με την εξαφάνιση.

Ο κατηγορούμενος αγόρασε μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο στο σπίτι του στο Φίλυρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί μια σόμπα και ένα αλυσοπρίονο προκειμένου να σταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Πάντως παρά τις έως τώρα έρευνες δεν έχει βρεθεί το πτώμα της 40χρονης γυναίκας. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και τη Δευτέρα θα απολογηθεί απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας.