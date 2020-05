Κοινωνία

“Συμμορία των 11”: ξεκίνησαν οι απολογίες των μελών της

Με φερόμενο ως εγκέφαλο τον 45χρονο, κατηγορούνται ότι συνέστησαν σπείρα για να ξεπλύνουν τα χρήματα που υπεξαίρεσε εκείνος από τράπεζα το 2004.

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγήθηκαν τα πέντε από τα 11 μέλη της σπείρας στην Καλαμάτα, που κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς και λαθρεμπόριο αναβολικών.

Πρώτος κλήθηκε να απολογηθεί ο φερόμενος ως εγκέφαλος, ο οποίος σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, συχνά φρόντιζε να απαιτεί από τους συνεργάτες του να είναι αυστηροί και να το κάνουν ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση.

Ο 45χρονος, μάλιστα, φέρεται να είχε δώσει εντολή σε δύο μπράβους του να ξυλοκοπήσουν ακόμα και έναν συγγενή του. Τότε, όμως, είχε οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου ως εγκέφαλου, πάντως, επισημαίνει ότι ναι μεν καταδικάστηκε για την υπεξαίρεση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από τράπεζα της Καλαμάτας το 2004 και εξέτισε ποινή σχεδόν 16 ετών, αλλά αθωώθηκε τότε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μάλιστα αμετάκλητα.

Οι απολογίες κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Κυριακή.