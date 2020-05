Παράξενα

Καρχαρίας κατασπάραξε χελώνα κοντά σε ακτή (βίντεο)

Πρόκειται για μακρυπτέρυγο ρυγχοκαρχαρία, ο οποίος αναφέρεται και ως μάκο, είδος το οποίο είναι προς εξαφάνιση...

αρχαρίας τριών μέτρων έκανε την εμφάνιση του στα ανοιχτά της Λεμεσού, μόλις 1.2 μίλια από την ακτή του Ladies Miles, στα 25 μέτρα βάθος περίπου, σε αρκετά κοντινό σημείο από την ακτή.

Στο σημείο βρέθηκε ο νεαρός Κύπριος Μιχάλης Δρακούδης, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 Κύπρου, τόνισε ότι αρχικά είδε κάτι να κινείται στην θάλασσα και θεώρησε πως ήταν δελφίνια, τα οποία κάνουν συχνά την εμφάνιση τους στο σημείο.

Έπειτα, πλησιάζοντας, αντιλήφθηκε πως ήταν καρχαρίας και ενώ ο ίδιος περίμενε πως ακούγοντας τις μηχανές της βάρκας θα τρόμαζε και θα έφευγε, ο καρχαρίας συνέχισε απτόητος να επιτίθεται στην χελώνα.

«Δεν φοβόταν, ήταν ατρόμητος, η μόνη του έννοια ήταν να αρπάξει την χελώνα», σημείωσε ο κ. Δρακούδης ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι εκείνη την στιγμή δεν ένοιωσε φόβο αλλά ενθουσιασμό γιατί δεν περίμενε να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα τέτοιο θέαμα.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Δρακούδης ανέφερε ότι ψαράδες που βρίσκονταν σε άλλη βάρκα στην συγκεκριμένη περιοχή, επιχείρησαν να αιχμαλωτίσουν τον καρχαρία πυροβολώντας τον με ψαροτούφεκο. Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να τον τραυματίσουν στο κεφάλι όχι όμως θανάσιμα αφού κατάφερε να τους ξεφύγει και να πλεύσει στα βαθιά νερά.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, πρόκειται για μακρυπτέρυγο ρυγχοκαρχαρία, ο οποίος αναφέρεται και ως μάκο, είδος το οποίο είναι προς εξαφάνιση γι’ αυτό και εκφράζει την απογοήτευση του για το συγκεκριμένο περιστατικό.