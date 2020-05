Κοινωνία

“Δεν πάτησε ποτέ Τούρκος εδώ”, λέει στον ΑΝΤ1 ο αγρότης του Έβρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγρότης του κτήματος Μιχαηλίδη μιλά για την κατασκευή του φράχτη στην περιοχή του και τα όσα ακούγονται για Τούρκους στην περιοχή. Προχωρά η κατασκευή του φράχτη.