Κοινωνία

Κορονοϊός: Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΞ για τα τεστ σε όσους έρχονται στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μέρες της υποχρεωτικής καραντίνας και η προϋπόθεση υποβολής σε τεστ. Τι ακριβώς ισχύει.

Διευκρινίσεις όσον αφορά το πώς θα πραγματοποιούνται οι διεθνείς πτήσεις με προορισμό τη χώρα μας και τι αλλάζει από τις 15 Ιουνίου που ξεκινά η σταδιακή άρση των εξωτερικών περιορισμών στα σύνορα και επανεκκινεί επίσημα ο τουρισμός, εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Με ανακοίνωσή του με τίτλο "η Ελλάδα καλωσορίζει τον κόσμο", το υπουργείο ενημερώνει για τις φάσεις σταδιακής άρσης των περιορισμών στα σύνορα και τις πτήσεις και έχει απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο που προσπαθεί να εξηγήσει τους κανόνες για τη νέα πραγματικότητα όσον αφορά την υποδοχή των τουριστών.

Συγκεκριμένα διευκρινίζει πως μέχρι τις 15 Ιουνίου εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας πως όλοι οι επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ακόμη και οι Έλληνες που έρχονται από το εξωτερικό, πρέπει να κάνουν τεστ και αν αυτό είναι αρνητικό οφείλουν να μείνουν σε αυτοπεριορισμό για επτά ημέρες. Εάν είναι θετικοί, οφείλουν να μείνουν σε υποχρεωτική καραντίνα για 14 ημέρες.

Από τις 15 Ιουνίου η μέθοδος αυτή του υποχρεωτικού τεστ και καραντίνας θα εξακολουθήσει για τους πολίτες που έρχονται από χώρες με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού, όπως αξιολογούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA). Η λίστα ενημερώνεται διαρκώς και οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν πριν ταξιδέψουν. Όλοι οι άλλοι ταξιδιώτες θα εισέλθουν χωρίς περιορισμούς και ενδέχεται να υποβληθούν σε δειγματοληπτικά τεστ κατά την άφιξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Τουρισμού έδωσε χθες στη δημοσιότητα λίστα με τις 29 πρώτες χώρες που εξαιρούνται από το υποχρεωτικό τεστ και την καραντίνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ακόμη ότι στην επόμενη φάση, από την 1η Ιουλίου, όλοι οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται πλέον μόνο σε δειγματοληπτικά τέστ κατά την άφιξή τους. Πρόσθετοι περιορισμοί όσον αφορά ορισμένες χώρες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν είτε το ταξίδι γίνεται με απευθείας πτήση είτε με ανταπόκριση.