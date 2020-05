Κόσμος

Εντυπωσιακή κατεδάφιση ουρανοξύστη (βίντεο)

Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έγιναν σκόνη 21 όροφοι κτηρίου που έστεκε για δεκαετίες.

Ένα κτήριο 21 ορόφων που στεκόταν επί δεκαετίες την πόλη Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια κατεδαφίστηκε το Σάββατο.

Το τεράστιο κτήριο έπεσε σε 20 δευτερόλεπτα και στη θέση του έμεινε ένα πυκνό σύννεφο σκόνης.

Το κτήριο είχε κτιστεί το 1978.

Τον τελευταίο χρόνο ήταν κενό, αφού η εταιρεία που εκμεταλλευόταν το μεγαλύτερο χώρο του, είχε μεταφερθεί αλλού.