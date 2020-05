Κοινωνία

Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία: Νέες κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποιήσεις τη Δευτέρα, την Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη... Οι εκπαιδευτικοί κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για «αδιάλλακτη» στάση.

Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς το Σύνταγμα, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, στις 7:00 το απόγευμα, εξήγγειλαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ), απαντώντας έτσι στην κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας στη Βουλή.

Οι εκπαιδευτικοί κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για «αδιάλλακτη» στάση, «με παντελή περιφρόνηση στους δημοκρατικούς θεσμούς και στον θεσμικό διάλογο, ενάντια στην ηχηρή διαμαρτυρία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων».

Επιπλέον, έχει εξαγγελθεί 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 9 Ιουνίου - ημέρα που πιθανότατα θα συζητηθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή - και συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 13:00 και πορεία προς την Βουλή.

Τέλος, κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ημέρα που όπως έχει ο μέχρι σήμερα προγραμματισμός θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο από την Ολομέλεια. Οι ομοσπονδίες καλούν σε συλλαλητήριο στις 7:00 το απόγευμα στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή.