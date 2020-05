Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιστορική στιγμή: To SpaceX κατακτά το Διάστημα (βίντεο)

Με τη βοήθεια της NASA εκτοξεύτηκε το SpaceX για να κατακτήσει το Διάστημα.

Οι αμερικανοί αστροναύτες Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χάρλεϊ εκτοξεύθηκαν από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα επιβαίνοντες σε πύραυλο της SpaceX, της πρώτης ιδιωτικής εταιρείας στην οποία εμπιστεύθηκε η Nasa μία τόσο πολύτιμη αποστολή. Είναι η πρώτη φορά από το 2011 που η εκτόξευση επανδρωμένης διαστημικής αποστολής πραγματοποιείται από το αμερικανικό έδαφος.

Μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο που έφθασε χιλιόμετρα μακριά στις ακτές της Φλόριντα, ένας πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας SpaceX του Ελον Μασκ απογειώθηκε στις 15.22 τοπική ώρα (22.22 ώρα Ελλάδος) και τα πρώτα λεπτά της πτήσης εκτυλίχθηκαν χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με την απευθείας αναμετάδοση της αποστολής της NASA.

Ο πρώτος όροφος του πυραύλου αποκολλήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο έπειτα από πτήση δύο λεπτών, καθώς ο πύραυλος πετούσε με ταχύτητα 4000χλμ/ώρα, ενώ ο δεύτερος όροφος εξακολουθούσε να προωθεί την κάψουλα Crew Dragon προς τον προορισμό της, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.