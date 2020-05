Αθλητικά

Τζορτζ Φλόιντ: με περιβραχιόνιο “Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ” αγωνίστηκε ο ΜακΚένι

Ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής συμμετείχε με τον τρόπο του στις διαμαρτυρίες των αθλητών για το θάνατο του Αφροαμερικανού στη Μινεάπολη...

Ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής, Γουέστον ΜακΚένι, συμμετείχε με τον τρόπο του και αυτός στις διαμαρτυρίες των αθλητών για το θάνατο του Αφροαμερικανού στη Μινεάπολη, φορώντας ένα περιβραχιόνιο με το μήνυμα «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ», κατά τη διάρκεια της σημερινής αναμέτρησης της Σάλκε με την Βέρντερ Βρέμης, για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσάβιν κατηγορήθηκε την Παρασκευή (29/5) για τη δολοφονία του άοπλου 46χρονου, Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο ξαπλωμένος στο δρόμο τη στιγμή που o αστυνομικός πιέζει με το γόνατό του τον αυχένα του συλληφθέντος.

Ο μέσος της Σάλκε, Γουέστον ΜακΚένι, ακολούθησε το... κύμα διαμαρτυριών από αθλητές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, Στέφεν Τζάκσον, o αστέρας των Λ.Α. Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, και η έφηβη τενίστρια, Κόρι Γκάουφ.

«Το να μπορώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να επιστήσω την προσοχή σε ένα πρόβλημα που συμβαίνει πολύ καιρό είναι πολύ ωραίο», ανέφερε ο ΜακΚένι στο Twitter μετά τον αγώνα της Σάλκερ με τη Βέρντερ, προσθέτοντας: «Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε και εκτιμώ ότι είναι καιρός να ακουστούμε. #Justiceforgeorgefloyd, #saynotoracism».