Παράξενα

Βγήκε στο μπαλκόνι και πετούσε γλάστρες σε θαμώνες μπαρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον ένοικο του διαμερίσματος, ο οποίος ήταν μεθυσμένος.

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή ένοικο πολυκατοικίας, που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε μικρή απόσταση από το μπαλκόνι βρίσκονταν αρκετοί θαμώνες παρακείμενου μπαρ.

Όπως μεταδίδει το Thestival.gr, ο ένοικος του διαμερίσματος της οδού Καρόλου Ντηλ ήταν σε κατάσταση μέθης, ενώ για αρκετή ώρα πετούσε προς το πεζοδρόμιο και προς το γειτονικό μπαρ γλάστρες, καρέκλες και αλλά αντικείμενα.

Ο δρόμος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να μην τραυματιστεί κανείς.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, για να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον ένοικο και τον οδήγησαν στο Τμήμα.