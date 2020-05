Κόσμος

Κορονοϊός: Η Βραζιλία ξεπέρασε και τη Γαλλία σε αριθμό θυμάτων

Κατατάσσεται πλέον τέταρτη στον κόσμο σε αριθμό νεκρών από την πανδημία.

Η Βραζιλία είναι πλέον η χώρα που κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται στην COVID-19, καθώς σημειώθηκαν άλλοι 956 σε 24 ώρες, με τον συνολικό απολογισμό να ανέρχεται πλέον σε 28.834 νεκρούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, και να ξεπερνά αυτόν της Γαλλίας.

Η λατινοαμερικάνικη χώρα των 210 εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε το Σάββατο νέο θλιβερό ρεκόρ μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 - 26.928 - σε ένα εικοσιτετράωρο, με το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης να ανέρχεται πλέον σε 465.166.

Οι μοναδικές τρεις χώρες οι οποίες μετρούν επισήμως περισσότερους νεκρούς από ό,τι η Βραζιλία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη είναι οι ΗΠΑ (103.758), το Ηνωμένο Βασίλειο (38.376) και η Ιταλία (33.340). Η Γαλλία καταλαμβάνει πλέον την πέμπτη θέση (28.771) σε αυτή την μακάβρια κατάταξη.

Στη Βραζιλία, ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί μπορεί να είναι ακόμη και δεκαπενταπλάσιος από τον επίσημο, με δεδομένο ότι στη χώρα δεν γίνονται μαζικά τεστ, ενώ διατυπώνονται καταγγελίες για μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των δειγμάτων.

Οι δύο βραζιλιάνικες πολιτείες με τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων μόλυνσης παραμένουν το Σάο Πάουλο και το Ρίο ντε Ζανέιρο (και οι δύο νοτιοανατολικά), αν και οι πολιτείες που δέχονται τα βαρύτερα πλήγματα αναλογικά με τον πληθυσμό τους είναι οι φτωχότερες, στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου τα συστήματα υγείας βρίσκονται στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Η πανδημία προελαύνει στη Βραζιλία εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ κυβερνητών πολιτειών και δημάρχων για τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού, που ο ακροδεξιός Πρόεδρος, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διατείνεται πως φέρνουν οικονομική καταστροφή.

Ο Μπολσονάρου, που αμφισβητεί εξαρχής τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορονοϊού κι έχει χαρακτηρίσει την COVID-19 επανειλημμένα «γριπούλα», συνεχίζει να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις οπαδών του και να κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, αψηφώντας τις συστάσεις των ειδικών για την τήρηση κοινωνικής απόστασης.