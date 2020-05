Αθλητικά

Όταν ο Μέσι σκόραρε ένα από τα ομορφότερα γκολ στην καριέρα του (βίντεο)

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτελόνα είχε πάρει την μπάλα από το κέντρο, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και την έστειλε στα δίχτυα. Καρέ-καρέ το... απίστευτο γκολ!

Τα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι είναι περιττά, καθώς έχει χαρίσει πολλές και μοναδικές στιγμές στους ποδοσφαιρόφιλους. Τέτοια εποχή, πριν από πέντε χρόνια, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είχε πετύχει ένα από τα ομορφότερα γκολ της καριέρας του.

Ήταν στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας (30 Μαΐου 2015), όταν οι Καταλανοί αντιμετώπιζαν την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Με το σκορ να είναι στο 0-0, ο Μέσι πήρε την μπάλα από το κέντρο, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και την έστειλε στα δίχτυα...

Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει τελικά με 3-1, με τον Αργεντίνο να σημειώνει δύο τέρματα και τον Νεϊμάρ ένα.