Ισχυρός σεισμός στο Περού

Η σεισμική δόνηση ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε όλη την χώρα. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε, σήμερα, στο Περού.

Ειδικότερα, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται 32 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Lampa. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 153,4 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή υλικές ζημιές.