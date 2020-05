Κοινωνία

Πώς θα λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Μετά από “λουκέτο” 83 ημερών λόγω κορονοϊού, ανοίγουν την Δευτέρα, προσαρμοσμένοι στις έκτακτες ανάγκες που οι σημερινές συνθήκες απαιτούν.

Τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας έχουν δηλώσει την πλήρη ετοιμότητά τους για την κανονική λειτουργία των χώρων, ώστε η επιστροφή των περίπου 90.000 νηπίων και βρεφών στους 1.600 δημοτικούς σταθμούς να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τα ίδια και για το προσωπικό.

Οι αίθουσες θα υποδέχονται έως 15 παιδιά, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης του 1,5 μέτρου. Εάν ο αριθμός των παιδιών είναι πάνω από 15, τότε το τμήμα θα υποδιαιρείται σε δύο υποτμήματα και θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή το ένα, Τρίτη- Πέμπτη το άλλο, και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Αν τα παιδιά δεν υπερβαίνουν τα 15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για τους ιδιωτικούς σταθμούς.

Στην περίπτωση της εκ περιτροπής λειτουργίας, για τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα, δεν λειτουργεί, οι εργαζόμενοι γονείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού.

Με μέριμνα των Δήμων, όλες οι αίθουσες θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα αντισηπτικά και είδη καθαριότητας και όλες οι αίθουσες και οι χώροι υποδοχής να διατηρούνται σχολαστικά καθαροί.

Για τους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αρκετοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και της Αθήνας, έχουν ανακοινώσει απαλλαγή από τα τροφεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσέρχονται στις προσχολικές δομές παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, ή νοσούν, ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές, ή νοσεί.

Γονείς ή κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή και πυρετό δεν θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά, ενώ συστήνεται η θερμομέτρηση και ο έλεγχος για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. Εξυπακούεται ότι όταν εμφανιστούν ανάλογα συμπτώματα σε παιδιά, αυτά απαγορεύεται να προσέρχονται στο σταθμό. Επίσης, παιδί ή μέλος του προσωπικού που έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο σταθμό για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού παρά μόνο για το απαραίτητο προσωπικό και τα παιδιά, θα οποία θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδό τους και θα οδηγούνται στην αίθουσα.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα παιδιών και με το ίδιο προσωπικό και να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά τμήματα/αίθουσες καθώς και η οργάνωση διατμηματικών εκδηλώσεων ή ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.

Προβλέπεται σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή και με αντισηπτικό. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια.

Για όσους σταθμούς έχουν χώρους ύπνου και ξεκούρασης, προτείνεται η χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων για κάθε παιδί και να υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών, τα οποία μπορούν να τοποθετούνται με διάταξη πόδια- κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο τα πρόσωπα των παιδιών.

Σχετικά με την προστατευτική μάσκα, προβλέπεται η προαιρετική χρήση της από το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό των σταθμών, ενώ είναι απαραίτητη κατά την ετοιμασία και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία).