Κόσμος

“Δεν μπορώ να αναπνεύσω”: Τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ στοιχειώνουν τις ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρηξη βίας και οργής για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. “Λάδι στη φωτιά” ρίχνουν οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ.

Οι ταραχές στις ΗΠΑ επεκτείνονται μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ και απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε αρκετές μεγαλουπόλεις, καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία που οδήγησε στον θάνατο του αφροαμερικανού.

Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το “Δεν μπορώ να αναπνεύσω” - τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του -, ξεκίνησαν ειρηνικά, όμως στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Το θέαμα των διαδηλωτών που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους τροφοδότησε μια αίσθηση κρίσης που ολοένα και αυξάνει στις ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες lockdown λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, εξαιτίας της οποίας εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι, με τις μειονότητες να πλήττονται περισσότερο.

Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Πολλοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν οι διαδηλωτές, που είχαν συγκεντρωθεί απέναντι από τον Λευκό Οίκο, παραβίαζαν τον φράκτη, θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει δει ποτέ».

Αργότερα, κατά την επίσκεψή του στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, ο Τραμπ επεσήμανε ότι: «Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στους δρόμους της Μινεάπολης είναι μεγάλη τραγωδία». Πρόσθεσε όμως ότι η μνήμη του Φλόιντ «ατιμάζεται από τους ταραχοποιούς, τους πλιατσικολόγους και τους αναρχικούς» και απηύθυνε έκκληση να υπάρξει «συμφιλίωση, όχι μίσος», και να αποδοθεί δικαιοσύνη, αντί να επικρατεί χάος.

Οι πλήρεις δυνάμεις της Εθνοφρουράς της Μινεσότα κινητοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες ταραχών στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας και στη γειτονική Σεντ Πολ.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότι ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος και ότι περιμένει πως οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του Σαββάτου θα είναι οι βιαιότερες μέχρι σήμερα. «Δεχόμαστε επίθεση. Πρέπει να επιβληθεί η τάξη (…) Θα χρησιμοποιήσουμε όλη την δύναμη της καλοσύνης και της δικαιοσύνης για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τελειώσει», δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ξένα στοιχεία, ορισμένοι υπέρμαχοι της λευκής κυριαρχίας και μέλη καρτέλ ναρκωτικών ευθύνονται για ορισμένα από τα βίαια επεισόδια στην Μινεάπολις.

Ο Αμερικανός Υπουργός Δικαιοσύνης, Ουίλιαμ Μπαρ, κατηγόρησε επίσης «ομάδες εξωτερικών ακραίων στοιχείων και ταραξιών εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να υπηρετήσουν την δική τους χωριστή και βίαιη ατζέντα».

Εθνική δυσαρέσκεια

Ακτιβιστές υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων εκτίμησαν ότι η σύλληψη και ο φόνος του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς πυροδότησε την οργή που υποβόσκει εδώ και καιρό στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ για τον ρατσισμό που επικρατεί στο σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης.

Όμως οι ταραχές που εξαπλώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα συμπίπτουν και με μια βαθιά αίσθηση δυσαρέσκειας για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της COVID-19.

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε πολλές μεγάλες πόλεις όπου σημειώθηκαν επεισόδια τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσά τους η Ατλάντα, το Λος Άντζελες, η Φιλαδέλφεια, το Ντένβερ, το Σινσινάτι, το Πόρτλαντ, το Όρεγκον, το Κεντάκι και η Λούισβιλ.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν το Σάββατο στο Ντάλας, το Σικάγο, το Σιάτλ, τη Σολτ Λέικ Σίτι και το Κλίβελαντ.

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση το Πεντάγωνο έθεσε στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών, σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών. Μονάδες της Εθνοφρουράς κινητοποιήθηκαν επίσης στο Οχάιο, το Μιζούρι, το Ουισκόνσιν και το Τενεσί.

«Θα μπορούσαν να τους σκοτώσουν»

Η οργή για τον φόνο του Φλόιντ είναι εκτεταμένη. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χθες στους δρόμους του Σικάγο για δεύτερη ημέρα. Εικόνες που τραβήχτηκαν από κινητό δείχνουν διαδηλωτές να ανατρέπουν ένα SUV, να πυρπολούν ένα περιπολικό, έναν άνθρωπο να καίει την αμερικανική σημαία και κάποια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης περιπολικό πέρασε μέσα από το πλήθος των συγκεντρωμένων διαδηλωτών, που είχαν βγει στους δρόμους για δεύτερη ημέρα, αφού την Παρασκευή έγιναν περισσότερες από 200 συλλήψεις.

«Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει και δεν γνωρίζουμε πόσοι τραυματίστηκαν», κατήγγειλε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο- Κόρτες στο Twitter, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εν λόγω αστυνομικοί.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη συνοικία Φέρφαξ, όπου πλήθος ανθρώπων προσπάθησε να εισβάλει στο στούντιο CBS Television City, όμως απωθήθηκαν από την Αστυνομία.