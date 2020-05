Πολιτική

Τζανακόπουλος στον ΑΝΤ1: Ανεπαρκή και σε λάθος προσανατολισμό τα μέτρα της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Τι είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος για το ευρωπαικό πακέτο των 50 δις και τα ελληνοτουρκικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Πρωινοί Τύποι” και στους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη για το ευρωπαϊκό “πακέτο” που θα λάβει η Ελλάδα, τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η ΝΔ για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, καθώς και για τα ελληνοτουρκικά.

Κληθείς να σχολιάσει τα χρήματα που θα λάβει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Νομίζω πως η επιλογή της Κομισιόν να κάνει αυτή την πρόταση - βεβαίως πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο των αρχηγών κρατών για να εγκριθεί αυτό το “μαξιλάρι” - βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν “γκρίζες ζώνες”», συμπληρώνοντας ότι «στην πραγματικότητα θα έλεγε κανείς ότι η κίνηση της Ευρώπης να προτείνει ένα τόσο μεγάλο πακέτο στήριξης, δικαιώνει απολύτως την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι σε αυτήν τη φάση ο μοναδικός τρόπος για να περιοριστεί η ύφεση είναι να ενισχύσουμε τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας με όσο το δυνατό μεγαλύτερες παροχές στήριξης σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Επί της ουσίας αποτελεί μια έμμεση απάντηση στους ισχυρισμούς περί “λεφτόδεντρων” του κ. Μητσοτάκη και του κ. Πέτσα».

Ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση είναι ανεπαρκή και έχουν λάθος προσανατολισμό και σημείωσε ότι «οι εργαζόμενοι έχουν τρεις επιλογές: απόλυση, εκ περιτροπής εργασία με μείωση μισθού κατά 20%, ή επιδοτούμενη ανεργία

Αντίθετα είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων και σχέσεων εργασίας «να πληρώνουν κατά 100% τις ασφαλιστικές εισφορές και κατά 40% το υπόλοιπου του μισθού». Για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί να «καλύπτεται το 50% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών».

Ως προς τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να κινητοποιηθούν πόροι και από το μαξιλάρι ρευστότητας, και από το ΕΣΠΑ, και από το πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Τόνισε δε, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ «έχει λάβει υπόψη του τη μείωση των εσόδων του κράτους».

Για τις ενέργειες της Κυβέρνησης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι «έχει χάσει την ψυχραιμία της, δεν έχει κανένα στρατηγικό σχέδιο, και είναι απολύτως ανεπαρκής να διαχειριστεί την προκλητική στάση της Τουρκίας». Συνέχισε λέγοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στην υποκρισία της κυβέρνησης που πριν από λίγες εβδομάδες βρισκόταν σε μια υστερία απέναντι στους πρόσφυγες που εργαλειοποίησε ο Ερντογάν, και σήμερα που πρέπει να αντιμετωπίσει τον πραγματικό κίνδυνο, προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός, λέει ψέματα, και δημιουργεί και μια αίσθηση ότι η σιωπή και το ψέμα μπορούν να αντικαταστήσουν ένα σοβαρό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της Τουρκίας».