Ρατσισμός στις ΗΠΑ: “Don’t Do It” λέει η Nike και η Adidas κάνει retweet

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ επανέφερε στο προσκήνιο τον ρατσισμό και “ένωσε” δύο ανταγωνίστριες εταιρείες.

«Για μια φορά, “Don't Do It”... Μην παριστάνεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική». Tην έκκληση απευθύνει η κατασκευάστρια αθλητικών ειδών Nike με διαφημιστικό σποτ που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της στο Twitter κι αντιστρέφει τη φράση-σήμα κατατεθέν της, “Just Do It”, αναφερόμενη στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς, γεγονός που πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων και ταραχών στις ΗΠΑ.

Αφήνοντας κατά μέρος τον σκληρό ανταγωνισμό της με τη Nike, η Adidas επέλεξε να αναμεταδώσει το μήνυμα αυτό, προσθέτοντας στο retweet της τη λεζάντα «Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τα πράγματα».

Σε πολλές αμερικανικές πόλεις γίνονται εδώ και αρκετές ημέρες επεισοδιακές διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα δικαιοσύνη για τον Φλόιντ, ο θάνατος του οποίου κατά την προσαγωγή του απαθανατίστηκε σε βίντεο το οποίο γνώρισε ευρεία διάδοση. Σε αυτό εικονίζεται ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν καθώς πιέζει το γόνατό του, για ατέλειωτα λεπτά, στον σβέρκο του μαύρου σαραντάρη, αγνοώντας τον καθώς λέει πως δεν μπορεί να πάρει ανάσα.

«Μην αγνοείς τον ρατσισμό. Μην ανέχεσαι να μας παίρνουν ζωές αθώων. Μη βρίσκεις δικαιολογίες. Μην παριστάνεις ότι αυτό δεν σε αφορά», σφυροκοπά το διαφημιστικό σποτ της Nike - απλό κείμενο, λευκή γραμματοσειρά σε μαύρο φόντο, με υπόκρουση μια σύνθεση πιάνου -, διάρκειας ενός λεπτού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Nike κάνει διαφημιστική εκστρατεία θίγοντας κοινωνικά ζητήματα. Το 2018, σε μία από αυτές δέσποζε η μορφή του παίκτη του αμερικάνικου φούτμπολ Κόλιν Κάπερνικ, που μπήκε στη μαύρη λίστα εξαιτίας της διαμαρτυρίας του για τη ρατσιστική βία της αστυνομίας.

Ο Κάπερνικ γονάτιζε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από τους αγώνες, μορφή διαμαρτυρίας την οποία είχαν μιμηθεί αρκετοί αθλητές.