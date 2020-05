Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Μειωμένος ο αριθμός των θανάτων το τελευταίο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

8.500 τα θύματα της πανδημίας στη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Ακόμη 11 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες στη Γερμανία, ενώ το ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 286 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε έτσι τους 8.500 νεκρούς επί συνόλου 181.482 κρουσμάτων μόλυνσης στη χώρα.

Ο αριθμός των θανάτων είναι μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο, όταν καταγράφηκαν 39, κάτι που ισχύει και για τον αριθμό των κρουσμάτων, που υποχώρησε από τα 738.

Τις τελευταίες επτά ημέρες, ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός θανάτων εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ήταν 62 (την Τετάρτη, κατά τα δεδομένα του Ινστιτούτου) και ο χαμηλότερος ήταν 10 (Κυριακή). Οι θάνατοι είχαν ξεπεράσει τους 100 στη χώρα για τελευταία φορά την 15η Μαΐου, όταν είχαν ανέλθει στους 101.