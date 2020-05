Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα του για την δολοφονία Φλόιντ

Συγκλονισμένος ο «Greek Freak» για όσα γίνονται στις ΗΠΑ έπειτα από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Η δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικό έχει συγκλονίσει όλο τον πλανήτη και οι αντιδράσεις στην Αμερική είναι πολλές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω τον Social media εξέφρασε τα συναισθήματά του και τόνισε ότι είναι ώρα για αλλαγή.

"Αλήθεια δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς νιώθω, αλλά ένα πράγμα που σίγουρα ξέρω είναι πως αρκετά με όλο αυτό. Είναι ώρα για αλλαγή" έγραψε χαρακτηριστικά